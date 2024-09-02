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В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино - РИА Новости, 02.09.2024
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19:54 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/tyurma-1970084139.html
В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино
В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино - РИА Новости, 02.09.2024
В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино
Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:54
2024-09-02T19:54
происшествия
россия
ростовская область
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осужденных исправительного учреждения, вел записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход. Преступная деятельность подозреваемого выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с УФСИН", - говорится в сообщении. Следователи в городе Балашове в отношении осужденного, который находится в заключении, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что преступление выявлено в ФКУ "Тюрьма УФСИН России по Саратовской области". По данным на сайте УФСИН, тюрьма города Балашова - одно из старейших пенитенциарных учреждений области. В 1964 году для осужденных тюремного режима была организована работа на производстве. В настоящее время на предприятии функционирует несколько участков: обувной, швейный и по выпечке хлеба, где трудятся квалифицированные специалисты, способные качественно обучить рабочих из числа осужденных. За последнюю неделю это второе подобное преступление в стенах исправительных учреждений России, о котором стало известно. УФСБ России по Ростовской области 26 августа сообщало, что осужденный организовал азартные игры в исправительной колонии №14 в Ростовской области, тогда также было заведено уголовное дело, а на территории колонии силовики изъяли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.
https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html
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россия
ростовская область
балашов
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происшествия, россия, ростовская область, балашов
Происшествия, Россия, Ростовская область, Балашов
В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино

В Саратовской области осужденный организовал в колонии азартные игры

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осужденных исправительного учреждения, вел записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход. Преступная деятельность подозреваемого выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с УФСИН", - говорится в сообщении.
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Следователи в городе Балашове в отношении осужденного, который находится в заключении, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что преступление выявлено в ФКУ "Тюрьма УФСИН России по Саратовской области".
По данным на сайте УФСИН, тюрьма города Балашова - одно из старейших пенитенциарных учреждений области. В 1964 году для осужденных тюремного режима была организована работа на производстве. В настоящее время на предприятии функционирует несколько участков: обувной, швейный и по выпечке хлеба, где трудятся квалифицированные специалисты, способные качественно обучить рабочих из числа осужденных.
За последнюю неделю это второе подобное преступление в стенах исправительных учреждений России, о котором стало известно. УФСБ России по Ростовской области 26 августа сообщало, что осужденный организовал азартные игры в исправительной колонии №14 в Ростовской области, тогда также было заведено уголовное дело, а на территории колонии силовики изъяли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьБалашов
 
 
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