В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино
В Саратовской области осужденный организовал в колонии азартные игры
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
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"По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осужденных исправительного учреждения, вел записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход. Преступная деятельность подозреваемого выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с УФСИН", - говорится в сообщении.
Следователи в городе Балашове в отношении осужденного, который находится в заключении, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что преступление выявлено в ФКУ "Тюрьма УФСИН России по Саратовской области".
По данным на сайте УФСИН, тюрьма города Балашова - одно из старейших пенитенциарных учреждений области. В 1964 году для осужденных тюремного режима была организована работа на производстве. В настоящее время на предприятии функционирует несколько участков: обувной, швейный и по выпечке хлеба, где трудятся квалифицированные специалисты, способные качественно обучить рабочих из числа осужденных.
За последнюю неделю это второе подобное преступление в стенах исправительных учреждений России, о котором стало известно. УФСБ России по Ростовской области 26 августа сообщало, что осужденный организовал азартные игры в исправительной колонии №14 в Ростовской области, тогда также было заведено уголовное дело, а на территории колонии силовики изъяли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.