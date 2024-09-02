https://ria.ru/20240902/tyurma-1970084139.html

В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино

В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино - РИА Новости, 02.09.2024

В саратовской тюрьме обнаружили подпольное казино

Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:54

2024-09-02T19:54

2024-09-02T19:54

происшествия

россия

ростовская область

балашов

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Осужденный организовал в исправительном учреждении в Саратовской области азартные игры, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осужденных исправительного учреждения, вел записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход. Преступная деятельность подозреваемого выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с УФСИН", - говорится в сообщении. Следователи в городе Балашове в отношении осужденного, который находится в заключении, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что преступление выявлено в ФКУ "Тюрьма УФСИН России по Саратовской области". По данным на сайте УФСИН, тюрьма города Балашова - одно из старейших пенитенциарных учреждений области. В 1964 году для осужденных тюремного режима была организована работа на производстве. В настоящее время на предприятии функционирует несколько участков: обувной, швейный и по выпечке хлеба, где трудятся квалифицированные специалисты, способные качественно обучить рабочих из числа осужденных. За последнюю неделю это второе подобное преступление в стенах исправительных учреждений России, о котором стало известно. УФСБ России по Ростовской области 26 августа сообщало, что осужденный организовал азартные игры в исправительной колонии №14 в Ростовской области, тогда также было заведено уголовное дело, а на территории колонии силовики изъяли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.

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https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, балашов