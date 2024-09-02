https://ria.ru/20240902/tuva-1970003299.html

Глава Тувы рассказал о результатах введения льготной ипотеки в республике

Глава Тувы рассказал о результатах введения льготной ипотеки в республике - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Тувы рассказал о результатах введения льготной ипотеки в республике

Введение в Туве льготной ипотеки повысило спрос на строительство жилья, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:41

экономика

россия

владислав ховалыг

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение в Туве льготной ипотеки повысило спрос на строительство жилья, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг. "Действительно, у нас в Туве строительство выступило в целом драйвером экономики. Этому в большинстве своём способствовало принятие вами решения о поддержке в Туве введения льготной ипотеки в два процента. Это было стартом, рождало спрос", - сказал Ховалыг на встрече с президентом. По его словам, одобряемость банками сделок по ипотеке увеличилась с 25 процентов в два раза. Кроме того, семь микрорайонов уже начали строиться. "Хотелось бы, действительно, чтобы все эти микрорайоны, как изначально было запланировано, были достроены. И вот здесь, Владимир Владимирович, я просил как раз на совещании, о продлении этой льготной ипотеки до 2030 года. Ежегодно по 2000 сделок, и всего 12 000 сделок до 2030 года", - подчеркнул Ховалыг. Он подчеркнул, что темп сделок сохранится обязательно.

https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html

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экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин