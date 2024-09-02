https://ria.ru/20240902/tuva-1969992535.html
В Туве хотят восстановить орошаемые земли
В Туве хотят восстановить орошаемые земли - РИА Новости, 02.09.2024
В Туве хотят восстановить орошаемые земли
Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении восстановить орошаемые земли в республике. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:47
2024-09-02T14:47
2024-09-02T14:47
россия
владислав ховалыг
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении восстановить орошаемые земли в республике. "В советский период орошаемых земель было порядка 45 тысяч гектаров. Мы бы хотели эти все оросительные системы потихоньку поэтапно восстановить в течение 5-7 лет, потому что, в общем, сегодня только где-то 5-10% максимум используется… При таком (показателе - ред.) мы живём в зоне рискованного земледелия, а если орошаемые земли будут, мы можем получать два урожая в год, и тогда уже гарантированно будет кормовая база для нашего сельхозпоголовья", - сказал президенту Ховалыг. Он также подчеркнул, что 46% населения республики проживают в сельской местности.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html
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россия, владислав ховалыг, владимир путин
Россия, Владислав Ховалыг, Владимир Путин
В Туве хотят восстановить орошаемые земли
Глава Тувы заявил Путину о намерении восстановить орошаемые земли за 5-7 лет
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении восстановить орошаемые земли в республике.
"В советский период орошаемых земель было порядка 45 тысяч гектаров. Мы бы хотели эти все оросительные системы потихоньку поэтапно восстановить в течение 5-7 лет, потому что, в общем, сегодня только где-то 5-10% максимум используется… При таком (показателе - ред.) мы живём в зоне рискованного земледелия, а если орошаемые земли будут, мы можем получать два урожая в год, и тогда уже гарантированно будет кормовая база для нашего сельхозпоголовья", - сказал президенту Ховалыг.
Он также подчеркнул, что 46% населения республики проживают в сельской местности.