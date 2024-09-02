https://ria.ru/20240902/tuva-1969987585.html
Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ
Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ - РИА Новости, 02.09.2024
Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ
Одиннадцать новых школ строят в Туве, две были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще две открылись к новую учебному году, сообщил глава республики... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:30
2024-09-02T14:30
2024-09-02T14:51
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцать новых школ строят в Туве, две были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще две открылись к новую учебному году, сообщил глава республики Владислав Ховылаг на совещании по социально-экономическому развитию региона. В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию в Туве. "Благодаря реализации большой программы национальных проектов и, прежде всего, вашим стратегическим инициативам в республике идет процесс обновления социальной инфраструктуры. Самым вдохновляющим моментом стало строительство по вашему поручению сразу 11 новых школ. В прошлом году мы ввели две школы по 825 мест, и к началу нового учебного года открылись еще две школы. Строительство еще четырех школ завершится к концу текущего года, а остальные в следующем году", - сообщил Ховалыг. Он добавил, что с министерством просвещения РФ проработан вопрос по строительству еще двух школ, одна находится в селе Торгалыг в здании, которое не может эксплуатироваться по предписанию прокуратуры, и самая первая школа в Туве, открытая в 1908 году в первом поселении русских переселенцев. Кроме того, Путин предложил сделать из самой первой открытой школы музей. Ховалыг отметил, что Тува согласовала участие в программе капитального ремонта детских садов в республике. "Это не снижает очередь в детские сады на фоне высокого уровня рождаемости. Минпросвещения России проработало вопрос строительства не менее двух детских садов в Туве, но хотелось бы больше", - добавил он.
https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html
https://ria.ru/20240902/shkola-1969923025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ
Глава Тувы Ховылаг отчитался о строительстве 11 новых школ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцать новых школ строят в Туве, две были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще две открылись к новую учебному году, сообщил глава республики Владислав Ховылаг на совещании по социально-экономическому развитию региона.
В понедельник президент России Владимир Путин
провел совещание по социально-экономическому развитию в Туве.
"Благодаря реализации большой программы национальных проектов и, прежде всего, вашим стратегическим инициативам в республике идет процесс обновления социальной инфраструктуры. Самым вдохновляющим моментом стало строительство по вашему поручению сразу 11 новых школ. В прошлом году мы ввели две школы по 825 мест, и к началу нового учебного года открылись еще две школы. Строительство еще четырех школ завершится к концу текущего года, а остальные в следующем году", - сообщил Ховалыг.
Он добавил, что с министерством просвещения РФ проработан вопрос по строительству еще двух школ, одна находится в селе Торгалыг в здании, которое не может эксплуатироваться по предписанию прокуратуры, и самая первая школа в Туве, открытая в 1908 году в первом поселении русских переселенцев.
Кроме того, Путин предложил сделать из самой первой открытой школы музей.
Ховалыг отметил, что Тува согласовала участие в программе капитального ремонта детских садов в республике. "Это не снижает очередь в детские сады на фоне высокого уровня рождаемости. Минпросвещения России проработало вопрос строительства не менее двух детских садов в Туве, но хотелось бы больше", - добавил он.