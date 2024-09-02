https://ria.ru/20240902/tuva-1969987585.html

Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ

Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Тувы отчитался о строительстве новых школ

Одиннадцать новых школ строят в Туве, две были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще две открылись к новую учебному году, сообщил глава республики... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:30

2024-09-02T14:30

2024-09-02T14:51

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцать новых школ строят в Туве, две были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще две открылись к новую учебному году, сообщил глава республики Владислав Ховылаг на совещании по социально-экономическому развитию региона. В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию в Туве. "Благодаря реализации большой программы национальных проектов и, прежде всего, вашим стратегическим инициативам в республике идет процесс обновления социальной инфраструктуры. Самым вдохновляющим моментом стало строительство по вашему поручению сразу 11 новых школ. В прошлом году мы ввели две школы по 825 мест, и к началу нового учебного года открылись еще две школы. Строительство еще четырех школ завершится к концу текущего года, а остальные в следующем году", - сообщил Ховалыг. Он добавил, что с министерством просвещения РФ проработан вопрос по строительству еще двух школ, одна находится в селе Торгалыг в здании, которое не может эксплуатироваться по предписанию прокуратуры, и самая первая школа в Туве, открытая в 1908 году в первом поселении русских переселенцев. Кроме того, Путин предложил сделать из самой первой открытой школы музей. Ховалыг отметил, что Тува согласовала участие в программе капитального ремонта детских садов в республике. "Это не снижает очередь в детские сады на фоне высокого уровня рождаемости. Минпросвещения России проработало вопрос строительства не менее двух детских садов в Туве, но хотелось бы больше", - добавил он.

https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html

https://ria.ru/20240902/shkola-1969923025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин