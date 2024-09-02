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Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП - РИА Новости, 02.09.2024
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14:25 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html
Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП
Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП - РИА Новости, 02.09.2024
Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП
Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте ВРП, промышленного производства, а также строительных работ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:25
2024-09-02T14:25
экономика
россия
владислав ховалыг
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте ВРП, промышленного производства, а также строительных работ. По словам главы республики, в ходе реализации индивидуальной программы развития Тувы удалось достичь определенного прогресса в экономике. "За последние три года валовый региональный продукт возрос на 43%... Мы ожидаем более 118 миллиардов рублей. Объем промышленного производства увеличится на 49%, строительных работ - на 25%, ввод жилья - на 56%", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики.
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экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин
Экономика, Россия, Владислав Ховалыг, Владимир Путин
Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП

Глава Тувы Ховалыг: ВРП за последние три года возрос на 43%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте ВРП, промышленного производства, а также строительных работ.
По словам главы республики, в ходе реализации индивидуальной программы развития Тувы удалось достичь определенного прогресса в экономике.
"За последние три года валовый региональный продукт возрос на 43%... Мы ожидаем более 118 миллиардов рублей. Объем промышленного производства увеличится на 49%, строительных работ - на 25%, ввод жилья - на 56%", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал туризм одной из "фишек" Тувы
Вчера, 10:33
 
ЭкономикаРоссияВладислав ХовалыгВладимир Путин
 
 
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