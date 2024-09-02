https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html

Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП

Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП

Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте ВРП, промышленного производства, а также строительных работ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:25

2024-09-02T14:25

2024-09-02T14:25

экономика

россия

владислав ховалыг

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте ВРП, промышленного производства, а также строительных работ. По словам главы республики, в ходе реализации индивидуальной программы развития Тувы удалось достичь определенного прогресса в экономике. "За последние три года валовый региональный продукт возрос на 43%... Мы ожидаем более 118 миллиардов рублей. Объем промышленного производства увеличится на 49%, строительных работ - на 25%, ввод жилья - на 56%", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики.

https://ria.ru/20240902/tuva-1969910079.html

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2024

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экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин