https://ria.ru/20240902/tuva-1969983956.html
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза - РИА Новости, 02.09.2024
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза
Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:18
2024-09-02T14:18
2024-09-02T14:18
экономика
россия
владислав ховалыг
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг. По словам главы республики, проект индивидуальных программ Тувы на период до 2030 года уже согласован с Минэкономразвития России и ждет ее утверждения. "Общий объем ВРП к 2030 году возрастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей. Уровень бедности населения снизится до 15%, уровень безработицы - до 4%. Планируется создать 1800 рабочих мест, привлечь инвестиций в размере 14,8 миллиарда рублей. Поступление налогоотчислений довести до 1,5 миллиарда рублей", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики. Он подчеркнул, что одним из перспективных проектов является освоение Тастыгского месторождения лития.
https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html
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экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владислав Ховалыг, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза
Глава Тувы Ховалыг: общий объем ВРП к 2030 году превысит 208 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг.
По словам главы республики, проект индивидуальных программ Тувы на период до 2030 года уже согласован с Минэкономразвития
России и ждет ее утверждения.
"Общий объем ВРП к 2030 году возрастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей. Уровень бедности населения снизится до 15%, уровень безработицы - до 4%. Планируется создать 1800 рабочих мест, привлечь инвестиций в размере 14,8 миллиарда рублей. Поступление налогоотчислений довести до 1,5 миллиарда рублей", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики.
Он подчеркнул, что одним из перспективных проектов является освоение Тастыгского месторождения лития.