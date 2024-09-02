Рейтинг@Mail.ru
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/tuva-1969983956.html
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза - РИА Новости, 02.09.2024
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза
Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:18
2024-09-02T14:18
экономика
россия
владислав ховалыг
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969973482_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_1ae01a1401f569fe8330963a2d70bfa9.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг. По словам главы республики, проект индивидуальных программ Тувы на период до 2030 года уже согласован с Минэкономразвития России и ждет ее утверждения. "Общий объем ВРП к 2030 году возрастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей. Уровень бедности населения снизится до 15%, уровень безработицы - до 4%. Планируется создать 1800 рабочих мест, привлечь инвестиций в размере 14,8 миллиарда рублей. Поступление налогоотчислений довести до 1,5 миллиарда рублей", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики. Он подчеркнул, что одним из перспективных проектов является освоение Тастыгского месторождения лития.
https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969973482_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_9dd69d69619f10556c857277bb0ca212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владислав Ховалыг, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза

Глава Тувы Ховалыг: общий объем ВРП к 2030 году превысит 208 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг.
По словам главы республики, проект индивидуальных программ Тувы на период до 2030 года уже согласован с Минэкономразвития России и ждет ее утверждения.
"Общий объем ВРП к 2030 году возрастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей. Уровень бедности населения снизится до 15%, уровень безработицы - до 4%. Планируется создать 1800 рабочих мест, привлечь инвестиций в размере 14,8 миллиарда рублей. Поступление налогоотчислений довести до 1,5 миллиарда рублей", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики.
Он подчеркнул, что одним из перспективных проектов является освоение Тастыгского месторождения лития.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал главную движущую силу развития Тувы
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаРоссияВладислав ХовалыгВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала