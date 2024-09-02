https://ria.ru/20240902/tuva-1969983956.html

Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза

Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза - РИА Новости, 02.09.2024

Общий объем ВРП в Туве вырастет в 1,7 раза

Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:18

2024-09-02T14:18

2024-09-02T14:18

экономика

россия

владислав ховалыг

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969973482_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_1ae01a1401f569fe8330963a2d70bfa9.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общий объем ВРП в Туве к 2030 году вырастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Владислав Ховалыг. По словам главы республики, проект индивидуальных программ Тувы на период до 2030 года уже согласован с Минэкономразвития России и ждет ее утверждения. "Общий объем ВРП к 2030 году возрастет в 1,7 раза и превысит 208 миллиардов рублей. Уровень бедности населения снизится до 15%, уровень безработицы - до 4%. Планируется создать 1800 рабочих мест, привлечь инвестиций в размере 14,8 миллиарда рублей. Поступление налогоотчислений довести до 1,5 миллиарда рублей", - сказал Ховалыг на совещании по социально-экономическому развитию республики. Он подчеркнул, что одним из перспективных проектов является освоение Тастыгского месторождения лития.

https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владислав ховалыг, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)