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Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
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13:20 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы
Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:20
2024-09-02T13:20
россия
владимир путин
экономика
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. "Потенциал у Тувы очень большой, важно его эффективно в полной мере раскрыть, использовать имеющиеся возможности в интересах развития региона и повышения качества жизни людей", - сказал Путин на совещании по развитию республики. Он отметил, что в настоящее время готовится новая индивидуальная программа развития республики до 2030 года, и с 2025 года должна начаться ее практическая реализация. Путин напомнил, что такие программы работают в ряде других регионов, предложив в ходе совещания обсудить основные параметры этой программы для Тувы и те задачи, которые стоят перед регионом.
https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы

Путин: потенциал развития Тувы большой, его необходимо раскрыть в полной мере

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Потенциал у Тувы очень большой, важно его эффективно в полной мере раскрыть, использовать имеющиеся возможности в интересах развития региона и повышения качества жизни людей", - сказал Путин на совещании по развитию республики.
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Он отметил, что в настоящее время готовится новая индивидуальная программа развития республики до 2030 года, и с 2025 года должна начаться ее практическая реализация.
Путин напомнил, что такие программы работают в ряде других регионов, предложив в ходе совещания обсудить основные параметры этой программы для Тувы и те задачи, которые стоят перед регионом.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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