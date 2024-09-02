https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы
Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:20
2024-09-02T13:20
2024-09-02T13:20
россия
владимир путин
экономика
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. "Потенциал у Тувы очень большой, важно его эффективно в полной мере раскрыть, использовать имеющиеся возможности в интересах развития региона и повышения качества жизни людей", - сказал Путин на совещании по развитию республики. Он отметил, что в настоящее время готовится новая индивидуальная программа развития республики до 2030 года, и с 2025 года должна начаться ее практическая реализация. Путин напомнил, что такие программы работают в ряде других регионов, предложив в ходе совещания обсудить основные параметры этой программы для Тувы и те задачи, которые стоят перед регионом.
https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы
Путин: потенциал развития Тувы большой, его необходимо раскрыть в полной мере
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Потенциал у Тувы очень большой, важно его эффективно в полной мере раскрыть, использовать имеющиеся возможности в интересах развития региона и повышения качества жизни людей", - сказал Путин
на совещании по развитию республики.
Он отметил, что в настоящее время готовится новая индивидуальная программа развития республики до 2030 года, и с 2025 года должна начаться ее практическая реализация.
Путин напомнил, что такие программы работают в ряде других регионов, предложив в ходе совещания обсудить основные параметры этой программы для Тувы и те задачи, которые стоят перед регионом.