https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html

Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы

Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы - РИА Новости, 02.09.2024

Путин призвал в полной мере раскрыть потенциал развития Тувы

Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:20

2024-09-02T13:20

2024-09-02T13:20

россия

владимир путин

экономика

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Потенциал у Тувы большой, важно в полной мере его раскрыть в интересах развития региона, убежден президент РФ Владимир Путин. "Потенциал у Тувы очень большой, важно его эффективно в полной мере раскрыть, использовать имеющиеся возможности в интересах развития региона и повышения качества жизни людей", - сказал Путин на совещании по развитию республики. Он отметил, что в настоящее время готовится новая индивидуальная программа развития республики до 2030 года, и с 2025 года должна начаться ее практическая реализация. Путин напомнил, что такие программы работают в ряде других регионов, предложив в ходе совещания обсудить основные параметры этой программы для Тувы и те задачи, которые стоят перед регионом.

https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика