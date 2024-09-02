https://ria.ru/20240902/tuva-1969910079.html

Путин назвал туризм одной из "фишек" Тувы

Путин назвал туризм одной из "фишек" Тувы - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал туризм одной из "фишек" Тувы

Президент России Владимир Путин заявил, что туризм является "одной из фишек" Тувы, поскольку это наиболее интересная отрасль с точки зрения развития экономики. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:33

2024-09-02T10:33

2024-09-02T10:33

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туризм является "одной из фишек" Тувы, поскольку это наиболее интересная отрасль с точки зрения развития экономики. "Туризм, безусловно, является одной из, если можно сказать, фишек Тувы. Почему? Потому что это наиболее интересное с точки зрения развития экономики отрасль. Очень красиво, если сказать по-простому... Я здесь много раз бывал, вы наверняка знаете об этом. И самобытная культура тувинцев, и ландшафты, горы, реки, знаете, в мире не много таких уголков, как Тува", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла. Он добавил, что властям нужно подумать об условиях, с которыми сталкиваются туристы, когда приезжают в Туву. "У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, с сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объем туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе и, мы уверены, с Тувой", - уточнил глава государства.

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Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, кызыл, владимир путин