https://ria.ru/20240902/turtsija-1970079853.html

В Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряку из США

В Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряку из США - РИА Новости, 02.09.2024

В Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряку из США

Активисты Ассоциации турецкой молодежи (TGB) поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову, полиция задержала 13... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:20

2024-09-02T19:20

2024-09-02T19:20

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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Активисты Ассоциации турецкой молодежи (TGB) поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову, полиция задержала 13 членов акции. Минобороны Турции ранее сообщило, что корабль пришвартуется в порту Измира с 1 по 5 сентября. TGB разместила видео инцидента в соцсетях. Согласно их заявлению, американскому моряку надели мешок на голову в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. "В Турции нет места американским военным, руки которых запачканы в крови! Убийцы наших военных, палестинцев, иракцев, йеменцев - убирайтесь из нашей страны", - заявили представители организации. По данным газеты Aydınlık, полиция задержала 13 человек, в том числе лидера ассоциации Каяхана Четина. Руководство провинции Измир уточнило в пресс-релизе, что полиция задержала 15 человек после нападения на двоих американских военных. При этом пятеро военных США в гражданской форме "наблюдали за инцидентом на расстоянии". Начато расследование инцидента, отметили власти.

https://ria.ru/20240817/rossija-1966733826.html

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в мире, турция, измир, израиль