Рейтинг@Mail.ru
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 02.09.2024 (обновлено: 17:07 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2024
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков
Турция интересуется членством в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:13
2024-09-02T17:07
турция
россия
дмитрий песков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция интересуется членством в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Турция проявляет интерес ко вступлению в БРИКС, это действительно так&quot;, — сказал он.Представитель Кремля напомнил, что в Анкаре уже давно заявляли о желании стать членом объединения.Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В материале отметили, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html
https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html
https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ec5e5b86bd095dc047d678b2243a421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, дмитрий песков, брикс
Турция, Россия, Дмитрий Песков, БРИКС
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков

Песков подтвердил, что Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция интересуется членством в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Турция проявляет интерес ко вступлению в БРИКС, это действительно так", — сказал он.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
31 августа, 17:20
Представитель Кремля напомнил, что в Анкаре уже давно заявляли о желании стать членом объединения.
Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В материале отметили, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС
Вчера, 16:16
В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.
Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
11 июля, 10:41
 
ТурцияРоссияДмитрий ПесковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала