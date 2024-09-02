https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html

Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков

Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2024

Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков

Турция интересуется членством в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:13

2024-09-02T16:13

2024-09-02T17:07

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россия

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция интересуется членством в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Турция проявляет интерес ко вступлению в БРИКС, это действительно так", — сказал он.Представитель Кремля напомнил, что в Анкаре уже давно заявляли о желании стать членом объединения.Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В материале отметили, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html

https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, дмитрий песков, брикс