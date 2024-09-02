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Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:12
2024-09-02T12:12
2024-09-02T12:22
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину "Козак", сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак
ВСУ за сутки потеряли до 475 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину "Козак", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины
. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.