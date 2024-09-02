https://ria.ru/20240902/tsentr-1969951793.html

Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак

Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:12

2024-09-02T12:12

2024-09-02T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину "Козак", сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, донецкая народная республика