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Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак - РИА Новости, 02.09.2024
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12:12 02.09.2024 (обновлено: 12:22 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/tsentr-1969951793.html
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:12
2024-09-02T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину "Козак", сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
россия
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" за сутки отразила девять контратак

ВСУ за сутки потеряли до 475 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и боевую бронированную машину "Козак", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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