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В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы - РИА Новости, 02.09.2024
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14:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/trava-1969990921.html
В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы
В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы - РИА Новости, 02.09.2024
В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы
Сухая трава горит на площади около 800 квадратных метров в районе села Зеленая Поляна Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:41
2024-09-02T14:41
происшествия
белгородский район
россия
белгородская область
природные пожары в россии
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Сухая трава горит на площади около 800 квадратных метров в районе села Зеленая Поляна Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по Белгородской области. "В службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Зеленая Поляна Белгородского района. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Площадь пожара составляет около 800 метров квадратных", – говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы распространения огня нет.
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происшествия, белгородский район, россия, белгородская область, природные пожары в россии
Происшествия, Белгородский район, Россия, Белгородская область, Природные пожары в России
В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы

Под Белгородом горит около 800 квадратов сухой травы, угрозы распространению нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Сухая трава горит на площади около 800 квадратных метров в районе села Зеленая Поляна Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по Белгородской области.
«
"В службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Зеленая Поляна Белгородского района. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Площадь пожара составляет около 800 метров квадратных", – говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы распространения огня нет.
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ПроисшествияБелгородский районРоссияБелгородская областьПриродные пожары в России
 
 
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