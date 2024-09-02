https://ria.ru/20240902/trava-1969990921.html

В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы

В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы - РИА Новости, 02.09.2024

В Белгородской области горит около 800 квадратов сухой травы

Сухая трава горит на площади около 800 квадратных метров в районе села Зеленая Поляна Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:41

2024-09-02T14:41

2024-09-02T14:41

происшествия

белгородский район

россия

белгородская область

природные пожары в россии

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Сухая трава горит на площади около 800 квадратных метров в районе села Зеленая Поляна Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по Белгородской области. "В службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Зеленая Поляна Белгородского района. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Площадь пожара составляет около 800 метров квадратных", – говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы распространения огня нет.

https://ria.ru/20240826/feodosija-1968620254.html

белгородский район

россия

белгородская область

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происшествия, белгородский район, россия, белгородская область, природные пожары в россии