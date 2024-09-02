https://ria.ru/20240902/toplivo-1969898005.html

Украина повысила акцизы на топливо

Украина повысила акцизы на топливо - РИА Новости, 02.09.2024

Украина повысила акцизы на топливо

Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:15

2024-09-02T09:15

2024-09-02T12:16

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Железняк 21 августа сообщал, что Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее с 1 сентября. "Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября . Я же говорил что задним числом внедрят. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал Железняк. Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.

https://ria.ru/20240829/benzin-1969233718.html

https://ria.ru/20240326/poslableniya-1935966885.html

украина

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Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, экономика