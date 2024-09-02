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Украина повысила акцизы на топливо - РИА Новости, 02.09.2024
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09:15 02.09.2024 (обновлено: 12:16 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/toplivo-1969898005.html
Украина повысила акцизы на топливо
Украина повысила акцизы на топливо - РИА Новости, 02.09.2024
Украина повысила акцизы на топливо
Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:15
2024-09-02T12:16
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Железняк 21 августа сообщал, что Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее с 1 сентября. "Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября . Я же говорил что задним числом внедрят. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал Железняк. Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.
https://ria.ru/20240829/benzin-1969233718.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, экономика
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Экономика
Украина повысила акцизы на топливо

Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо с 1 сентября

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк 21 августа сообщал, что Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее с 1 сентября.
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"Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября . Я же говорил что задним числом внедрят. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал Железняк.
Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.
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