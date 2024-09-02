Украина повысила акцизы на топливо
Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо с 1 сентября
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк 21 августа сообщал, что Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее с 1 сентября.
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"Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября . Я же говорил что задним числом внедрят. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал Железняк.
Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.