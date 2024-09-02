https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом - РИА Новости, 02.09.2024
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом
Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тысяч рублей, прорыла под землей потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:48
2024-09-02T13:48
2024-09-02T13:48
происшествия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тысяч рублей, прорыла под землей потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным приставам, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, жительница Кочевского района задолжала на содержание своей 14-летней дочери более 150 тысяч рублей. За это ее неоднократно привлекали к административной ответственности и судили за неуплату алиментов. Мать девочки стала скрываться, не желая устраиваться на официальную работу и предпочитая вести беззаботную жизнь. На нее вновь завели уголовное дело. Приставы поехали к должнице, чтобы вручить обвинительный акт. На месте они обнаружили запертый на замок дом. Они нашли ее в небольшом подземном туннеле возле дома. Выяснилось, что женщина решила прорыть потайной вход в жилище. "Во время обхода сотрудники заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы представились", - говорится в сообщении. Приставы помогли жительнице выбраться из траншеи и вручили документы, а также предупредили о грозящем ей за уклонение от уплаты алиментов реальном тюремном сроке.
https://ria.ru/20240628/dolg-1956001870.html
https://ria.ru/20240513/dolzhniki-1945476005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом
Жительница Пермского края прорыла потайной вход, чтобы не попасться приставам
ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости.
Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тысяч рублей, прорыла под землей потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным приставам, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП
.
По данным ведомства, жительница Кочевского района задолжала на содержание своей 14-летней дочери более 150 тысяч рублей. За это ее неоднократно привлекали к административной ответственности и судили за неуплату алиментов. Мать девочки стала скрываться, не желая устраиваться на официальную работу и предпочитая вести беззаботную жизнь. На нее вновь завели уголовное дело. Приставы поехали к должнице, чтобы вручить обвинительный акт. На месте они обнаружили запертый на замок дом. Они нашли ее в небольшом подземном туннеле возле дома. Выяснилось, что женщина решила прорыть потайной вход в жилище.
"Во время обхода сотрудники заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы представились", - говорится в сообщении.
Приставы помогли жительнице выбраться из траншеи и вручили документы, а также предупредили о грозящем ей за уклонение от уплаты алиментов реальном тюремном сроке.