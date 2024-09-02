https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html

Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом

Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом - РИА Новости, 02.09.2024

Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом

Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тысяч рублей, прорыла под землей потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:48

2024-09-02T13:48

2024-09-02T13:48

происшествия

пермский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тысяч рублей, прорыла под землей потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным приставам, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, жительница Кочевского района задолжала на содержание своей 14-летней дочери более 150 тысяч рублей. За это ее неоднократно привлекали к административной ответственности и судили за неуплату алиментов. Мать девочки стала скрываться, не желая устраиваться на официальную работу и предпочитая вести беззаботную жизнь. На нее вновь завели уголовное дело. Приставы поехали к должнице, чтобы вручить обвинительный акт. На месте они обнаружили запертый на замок дом. Они нашли ее в небольшом подземном туннеле возле дома. Выяснилось, что женщина решила прорыть потайной вход в жилище. "Во время обхода сотрудники заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы представились", - говорится в сообщении. Приставы помогли жительнице выбраться из траншеи и вручили документы, а также предупредили о грозящем ей за уклонение от уплаты алиментов реальном тюремном сроке.

https://ria.ru/20240628/dolg-1956001870.html

https://ria.ru/20240513/dolzhniki-1945476005.html

пермский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)