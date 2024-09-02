https://ria.ru/20240902/titanik-1970057598.html

В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"

В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника" - РИА Новости, 02.09.2024

В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"

Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:40

2024-09-02T17:40

2024-09-02T19:07

джеймс кэмерон

титаник (судно)

в мире

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, обрушился и упал на дно Атлантики, сообщила в X компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на экспедицию и подъем предметов с корабля."Примечательно, что 15-футовый (примерно 4,7 метра. — Прим. ред.) участок левого борта сразу за его культовым носом упал на дно океана. От фильмов до литературы, возвышающийся корпус "Титаника" стал основным элементом истории и образов великого лайнера", — указали в организации.Примерное место разлома ограждения в носовой части корабля можно увидеть в сцене из художественного фильма 1997 года, где главный герой Джек поддерживает свою спутницу Роуз у перил лайнера. Как отметили в компании, резкое изменение в "прославленном образе" корабля — напоминание о том, что "Титаник" разрушается, и это способствует решимости исследователей сохранить его наследие. В RMS Titanic Inc также рассказали, что во время последней экспедиции на морском дне обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, которая считалась утерянной на протяжении десятилетий. Она стояла на каминной полке в салоне первого класса и была одним из многих произведений искусства, украшавших помещения, которыми пользовались самые богатые пассажиры корабля.

https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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джеймс кэмерон, титаник (судно), в мире