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В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника" - РИА Новости, 02.09.2024
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17:40 02.09.2024 (обновлено: 19:07 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/titanik-1970057598.html
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника" - РИА Новости, 02.09.2024
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:40
2024-09-02T19:07
джеймс кэмерон
титаник (судно)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, обрушился и упал на дно Атлантики, сообщила в X компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на экспедицию и подъем предметов с корабля.&quot;Примечательно, что 15-футовый (примерно 4,7 метра. — Прим. ред.) участок левого борта сразу за его культовым носом упал на дно океана. От фильмов до литературы, возвышающийся корпус &quot;Титаника&quot; стал основным элементом истории и образов великого лайнера&quot;, — указали в организации.Примерное место разлома ограждения в носовой части корабля можно увидеть в сцене из художественного фильма 1997 года, где главный герой Джек поддерживает свою спутницу Роуз у перил лайнера. Как отметили в компании, резкое изменение в "прославленном образе" корабля — напоминание о том, что "Титаник" разрушается, и это способствует решимости исследователей сохранить его наследие. В RMS Titanic Inc также рассказали, что во время последней экспедиции на морском дне обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, которая считалась утерянной на протяжении десятилетий. Она стояла на каминной полке в салоне первого класса и была одним из многих произведений искусства, украшавших помещения, которыми пользовались самые богатые пассажиры корабля.
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джеймс кэмерон, титаник (судно), в мире
Джеймс Кэмерон, Титаник (судно), В мире
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"

RMS Titanic Inc: фрагмент ограждения палубы "Титаника" рухнул на дно Атлантики

© Фото : NOAA"Титаник" на дне
Титаник на дне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : NOAA
"Титаник" на дне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, обрушился и упал на дно Атлантики, сообщила в X компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на экспедицию и подъем предметов с корабля.
«

"Примечательно, что 15-футовый (примерно 4,7 метра. — Прим. ред.) участок левого борта сразу за его культовым носом упал на дно океана. От фильмов до литературы, возвышающийся корпус "Титаника" стал основным элементом истории и образов великого лайнера", — указали в организации.

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Титаник"
Примерное место разлома ограждения в носовой части корабля можно увидеть в сцене из художественного фильма 1997 года, где главный герой Джек поддерживает свою спутницу Роуз у перил лайнера.
Как отметили в компании, резкое изменение в "прославленном образе" корабля — напоминание о том, что "Титаник" разрушается, и это способствует решимости исследователей сохранить его наследие.
В RMS Titanic Inc также рассказали, что во время последней экспедиции на морском дне обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, которая считалась утерянной на протяжении десятилетий. Она стояла на каминной полке в салоне первого класса и была одним из многих произведений искусства, украшавших помещения, которыми пользовались самые богатые пассажиры корабля.
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