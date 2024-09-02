https://ria.ru/20240902/titanik-1970057598.html
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника" - РИА Новости, 02.09.2024
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:40
2024-09-02T17:40
2024-09-02T19:07
джеймс кэмерон
титаник (судно)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47335/14/473351415_15:0:685:377_1920x0_80_0_0_1f138eb689751e52eec18d7a29809388.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, обрушился и упал на дно Атлантики, сообщила в X компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на экспедицию и подъем предметов с корабля."Примечательно, что 15-футовый (примерно 4,7 метра. — Прим. ред.) участок левого борта сразу за его культовым носом упал на дно океана. От фильмов до литературы, возвышающийся корпус "Титаника" стал основным элементом истории и образов великого лайнера", — указали в организации.Примерное место разлома ограждения в носовой части корабля можно увидеть в сцене из художественного фильма 1997 года, где главный герой Джек поддерживает свою спутницу Роуз у перил лайнера. Как отметили в компании, резкое изменение в "прославленном образе" корабля — напоминание о том, что "Титаник" разрушается, и это способствует решимости исследователей сохранить его наследие. В RMS Titanic Inc также рассказали, что во время последней экспедиции на морском дне обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, которая считалась утерянной на протяжении десятилетий. Она стояла на каминной полке в салоне первого класса и была одним из многих произведений искусства, украшавших помещения, которыми пользовались самые богатые пассажиры корабля.
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47335/14/473351415_99:0:602:377_1920x0_80_0_0_7e16e655515a699c09dd6948206394ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс кэмерон, титаник (судно), в мире
Джеймс Кэмерон, Титаник (судно), В мире
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
RMS Titanic Inc: фрагмент ограждения палубы "Титаника" рухнул на дно Атлантики
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти пятиметровый фрагмент ограждения на палубе в носовой части "Титаника", наиболее известный по культовой сцене из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, обрушился и упал на дно Атлантики, сообщила в X компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на экспедицию и подъем предметов с корабля.
«
"Примечательно, что 15-футовый (примерно 4,7 метра. — Прим. ред.) участок левого борта сразу за его культовым носом упал на дно океана. От фильмов до литературы, возвышающийся корпус "Титаника" стал основным элементом истории и образов великого лайнера", — указали в организации.
Примерное место разлома ограждения в носовой части корабля можно увидеть в сцене из художественного фильма 1997 года, где главный герой Джек поддерживает свою спутницу Роуз у перил лайнера.
Как отметили в компании, резкое изменение в "прославленном образе" корабля — напоминание о том, что "Титаник" разрушается, и это способствует решимости исследователей сохранить его наследие.
В RMS Titanic Inc также рассказали, что во время последней экспедиции на морском дне обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, которая считалась утерянной на протяжении десятилетий. Она стояла на каминной полке в салоне первого класса и была одним из многих произведений искусства, украшавших помещения, которыми пользовались самые богатые пассажиры корабля.