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СМИ: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках - РИА Новости, 02.09.2024
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06:25 02.09.2024 (обновлено: 06:47 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/telegram-1969885568.html
СМИ: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках
СМИ: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках - РИА Новости, 02.09.2024
СМИ: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках
Полиция Южной Кореи начала расследование против Telegram по примеру Франции, речь идёт о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера, передает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:25
2024-09-02T06:47
telegram
южная корея
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СЕУЛ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Южной Кореи начала расследование против Telegram по примеру Франции, речь идёт о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию."Так же, как это было во Франции, Сеульское управление полиции начало предварительное расследование в отношении компании Telegram... Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае – распространению поддельных видеоматериалов и другим преступлениям", - заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.В то же время полиция признала трудности в ведении расследования, так как Telegram не предоставляет ей такие данные, как информация об учетных записях."Это не значит, что мы вообще не задерживали преступников, использующих Telegram, у нас есть свои методы расследования, и мы делаем все возможное", - заявили в полиции.Это первый случай, когда южнокорейская полиция проводит расследование в отношении Telegram. Отмечается, что на фоне растущей обеспокоенности международного сообщества по поводу преступлений, совершаемых через Telegram, южнокорейское правительство также выразило решимость активно расследовать подобные случаи в своей стране.Сейчас полиция проводит предварительное расследование в отношении восьми ботов в Telegram, которые автоматически создают дипфейк-контент сексуального характера, и изучает групповые чаты в Telegram, где такие материалы распространяются. Рассматривается возможность предъявления обвинений в соучастии и пособничестве также и создателям дипфейк-ботов.По данным полиции, с 26 по 29 августа было подано 88 заявлений, связанных с преступлениями сексуального характера с использованием дипфейков, что позволило установить личности 24 подозреваемых.
https://ria.ru/20240901/durov-1969764463.html
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telegram, южная корея, франция, в мире
Telegram, Южная Корея, Франция, В мире
СМИ: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках

"Ренхап": в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Южной Кореи начала расследование против Telegram по примеру Франции, речь идёт о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
«
"Так же, как это было во Франции, Сеульское управление полиции начало предварительное расследование в отношении компании Telegram... Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае – распространению поддельных видеоматериалов и другим преступлениям", - заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.
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В то же время полиция признала трудности в ведении расследования, так как Telegram не предоставляет ей такие данные, как информация об учетных записях.
"Это не значит, что мы вообще не задерживали преступников, использующих Telegram, у нас есть свои методы расследования, и мы делаем все возможное", - заявили в полиции.
Это первый случай, когда южнокорейская полиция проводит расследование в отношении Telegram. Отмечается, что на фоне растущей обеспокоенности международного сообщества по поводу преступлений, совершаемых через Telegram, южнокорейское правительство также выразило решимость активно расследовать подобные случаи в своей стране.
Сейчас полиция проводит предварительное расследование в отношении восьми ботов в Telegram, которые автоматически создают дипфейк-контент сексуального характера, и изучает групповые чаты в Telegram, где такие материалы распространяются. Рассматривается возможность предъявления обвинений в соучастии и пособничестве также и создателям дипфейк-ботов.
По данным полиции, с 26 по 29 августа было подано 88 заявлений, связанных с преступлениями сексуального характера с использованием дипфейков, что позволило установить личности 24 подозреваемых.
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