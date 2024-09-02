https://ria.ru/20240902/tekhnikum-1970079693.html
Восстановленный туляками техникум открылся в Мариуполе
Восстановленный туляками техникум открылся в Мариуполе - РИА Новости, 02.09.2024
Восстановленный туляками техникум открылся в Мариуполе
На оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в понедельник состоялось прямое включение из Мариуполя, где... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:19
2024-09-02T19:19
2024-09-02T21:36
тульская область
общество
мариуполь
тульская область
россия
денис пушилин
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в понедельник состоялось прямое включение из Мариуполя, где открылся техникум, который был восстановлен туляками, сообщает пресс-служба регионального правительства. Праздничная линейка прошла в восстановленном здании промышленно-технологического техникума на подшефной территории Тульской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. В режиме видеоконференции Чернышенко поблагодарил Миляева за проведенную работу и высокий качественный уровень оборудования учреждения. Силами региона восстановлен комплекс зданий, рассчитанных на 450 человек. Это трехэтажный учебный корпус, где размещены 10 учебных кабинетов с необходимым оборудованием, мебелью, интерактивными досками и проекторами и актовый зал, также оснащенный оборудованием. Отдельно стоящий спортивный зал с тренажерами. Кроме того, оборудованы девять учебных мастерских и боксы для грузовых автомобилей. В 2022 году восстановлено пятиэтажное общежитие техникума. Сейчас там находится пункт временного размещения для граждан, утративших жилье. Территория техникума благоустроена. Там размещена универсальная спортивная площадка с трибунами, уличное спортивное оборудование, зона отдыха. Пушилин подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в республике такое учреждение очень востребовано и обновленный колледж позволит устранить пробелы в подготовке специалистов. Вместе со студентами колледжа он поблагодарил Миляева за создание прекрасных условий для обучения молодых специалистов, говорится в сообщении. "Мы делаем не первый объект в Мариуполе. Восстановлены детский сад, школа, общежитие, жилые многоквартирные дома. Находимся в постоянной связи с руководством республики. Также есть план дальнейших работ до 2030 года, согласованный с Минстроем России", – цитирует пресс-служба Миляева. Миляев поздравил педагогов и студентов колледжа с началом учебного года. А также поблагодарил строителей и всех, кто участвовал в восстановлении техникума.
https://ria.ru/20240819/pvr-1967133994.html
https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, тульская область, россия, денис пушилин, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Тульская область, Общество, Мариуполь, Тульская область, Россия, Денис Пушилин, Дмитрий Чернышенко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в понедельник состоялось прямое включение из Мариуполя, где открылся техникум, который был восстановлен туляками, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Праздничная линейка прошла в восстановленном здании промышленно-технологического техникума на подшефной территории Тульской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
, глава ДНР Денис Пушилин
и заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
В режиме видеоконференции Чернышенко поблагодарил Миляева за проведенную работу и высокий качественный уровень оборудования учреждения.
Силами региона восстановлен комплекс зданий, рассчитанных на 450 человек. Это трехэтажный учебный корпус, где размещены 10 учебных кабинетов с необходимым оборудованием, мебелью, интерактивными досками и проекторами и актовый зал, также оснащенный оборудованием. Отдельно стоящий спортивный зал с тренажерами. Кроме того, оборудованы девять учебных мастерских и боксы для грузовых автомобилей. В 2022 году восстановлено пятиэтажное общежитие техникума. Сейчас там находится пункт временного размещения для граждан, утративших жилье. Территория техникума благоустроена. Там размещена универсальная спортивная площадка с трибунами, уличное спортивное оборудование, зона отдыха.
Пушилин подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в республике такое учреждение очень востребовано и обновленный колледж позволит устранить пробелы в подготовке специалистов. Вместе со студентами колледжа он поблагодарил Миляева за создание прекрасных условий для обучения молодых специалистов, говорится в сообщении.
«
"Мы делаем не первый объект в Мариуполе. Восстановлены детский сад, школа, общежитие, жилые многоквартирные дома. Находимся в постоянной связи с руководством республики. Также есть план дальнейших работ до 2030 года, согласованный с Минстроем
России", – цитирует пресс-служба Миляева.
Миляев поздравил педагогов и студентов колледжа с началом учебного года. А также поблагодарил строителей и всех, кто участвовал в восстановлении техникума.