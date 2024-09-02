https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

Театры открывают сезон: самые яркие премьеры

Театры открывают сезон: самые яркие премьеры - РИА Новости, 02.09.2024

Театры открывают сезон: самые яркие премьеры

Начинается новый театральный сезон. В программе — переосмысление классики, необычное прочтение знакомых пьес и эксперименты с жанрами. Самые интересные осенние... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:00

2024-09-02T12:47

культура

мхт имени а.п. чехова

малый театр

ленком

уильям шекспир

александр пушкин

николай гоголь

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Начинается новый театральный сезон. В программе — переосмысление классики, необычное прочтение знакомых пьес и эксперименты с жанрами. Самые интересные осенние премьеры — в материале РИА Новости.Черный юмор и ностальгия по нулевымКонстантин Станиславский называл черную комедию Николая Эрдмана "Самоубийца" одним из "значительнейших произведений нашей эпохи", автора сравнивал с Николаем Гоголем и лично писал Иосифу Сталину письмо с просьбой о постановке. Подобно "Ревизору" пьеса начинается с анекдота, но заканчивается драмой. Главный герой ссорится с женой из-за ливерной колбасы, решает покончить с собой, и внезапно всем знакомым это оказывается на руку. "Самоубийцу" высоко оценили Максим Горький и Анатолий Луначарский, но при жизни автора пьеса так и не была поставлена. С 3 сентября в МХТ имени А. П. Чехова необычная история будет идти в интерпретации Николая Рощина.Еще одна премьера театра — психологическая драма с элементами фантастики "Флешбэк 2002". Она стартует 4 октября на Новой сцене. Спектакль в постановке Олжаса Жанайдарова перенесет зрителей на 22 года назад, чтобы поностальгировать о времени, когда все пользовались кнопочными телефонами, запоем читали Харуки Мураками, Виктора Пелевина и слушали Moby.Вечная классика — Пушкин и ШекспирСергей Безруков поставил в Московском губернском театре "Капитанскую дочку" Александра Пушкина — премьера запланирована 12 и 13 сентября. На примере трагичной истории любви Петра Гринева и Маши Мироновой зрители будут исследовать вопрос фатальности судьбы, возможность покаяния и прощения. В спектакле используется не только текст повести, но и научная монография "История Пугачева", а также — реальные документы, связанные с восстанием Емельяна Пугачева.Режиссер-постановщик "Бесприданницы" в Малом театре Александр Вельмакин — один из победителей творческой лаборатории "Постигая Островского", которую организовали в год юбилея драматурга. История Ларисы Огудаловой раскроется зрителям в новом прочтении — под музыку Антонио Вивальди, Макса Рихтера и Жан-Филиппа Рамо. Премьера состоится 13 сентября.В "Ленкоме" в октябре представят "Гамлета" Уильяма Шекспира в постановке Антона Яковлева. В спектакле заявлены Антон Шагин, Виктор Раков, Максим Аверин, Анна Якунина и другие известные актеры. А в начале ноября в Театре сатиры можно будет посмотреть "Игроков" Николая Гоголя. Свое видение истории искусного шулера покажет режиссер Альберт Хасиев. Он сделал акцент на актерскую пластику: с ее помощью изобразят даже карточные игры.Больше музыки — баллада и опереттаВизитная карточка Театра Российской армии — "Гусарская баллада" — получила новую жизнь. Музыка теперь звучит на протяжении всего спектакля — как знакомые мелодии Тихона Хренникова, так и менее известные его композиции, написанные к "Много шума из ничего" и "Дуэнье". В этом заслуга режиссера, заслуженной артистки России Татьяны Константиновой. Она отметила, что хотела подарить людям "глоток радости", праздник, пышное и воодушевляющее действо. Первые показы пройдут 18 и 19 сентября.Популярную оперетту "Сильва" неожиданно решили показать в драматическом Театре имени М. Н. Ермоловой. Режиссеры Василий Козарь, Василий Буткевич и руководитель постановки Олег Меньшиков предлагают посмотреть на любовь Сильвы и Эдвина глазами современного человека. Но кое-что в оперетте останется неизменным — музыка Имре Кальмана. Премьера запланирована на 20 сентября.Новая классика — современные авторыНа Малой сцене Театра наций молодой китайский режиссер Дин Итэн поставил спектакль по роману писателя Лю Чжэньюня. В истории "Я не убивала своего мужа" много китайской специфики — чего стоит одна огромная декорация в виде перевернутой сковороды-вок. Будут аутентичные танцы и традиционный азиатский грим. По словам постановщика, получился веселый спектакль с яркими костюмами, китайскими музыкальными инструментами и многочисленными актерскими трюками. Премьера — 10 сентября.За основу нового проекта Театра на Таганке взяли пьесу Рината Ташимова. Вместе с режиссером Георгием Сурковым в спектакле "Дар" они фантазируют о супергероях СССР — Союзе четырех суперсил. Молодые, энергичные и могущественные — их лица изображали бы на барельефах и мозаиках. Вместе со зрителями авторы будут размышлять, как сложилась судьба героев через десятки лет, когда они вышли на пенсию и стали обычными людьми. Посмотреть креативную историю можно на Новой сцене с 27 сентября.Историческая опера и балетВ Большом театре 15 сентября — премьера оперы "Князь Игорь" Александра Бородина под музыкальным руководством Валерия Гергиева. В основе истории — текст "Слова о полку Игореве" о неудачном походе русских князей против половцев. Сценография воспроизводит спектакль Мариинского театра, оттуда же привезли декорации и костюмы. В Москву из Санкт-Петербурга приехала и опера "Руслан и Людмила" Михаила Глинки — ее премьера на Исторической сцене состоится 30 октября.Седьмого сентября возобновится показ балета "Спящая красавица" по сказке Эрнста Гофмана в хореографической редакции Юрия Григоровича и с музыкой Петра Чайковского. Среди заявленных артистов — Елизавета Кокорева, Артем Овчаренко, Екатерина Крысанова и Дмитрий Смилевски.

https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html

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Светлана Вовк

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