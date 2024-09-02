Гендиректором арт-кластера "Таврида.АРТ" стала Ксения Артемьева
Программный директор арт-кластера "Таврида.АРТ" Артемьева стала его директором
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Фестиваль "Таврида.АРТ"
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Руководителем арт-кластера "Таврида.АРТ" в Крыму назначена Ксения Артемьева, занимавшая ранее должность программного директора проектов арт-кластера, сообщила пресс-служба "Таврида.АРТ".
"На должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Таврида.АРТ" назначена Ксения Артемьева. Соответствующий приказ подписал врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Денис Аширов. Ранее Ксения занимала должность программного директора проектов "Таврида.АРТ", - говорится в сообщении.
В арт-кластере "Таврида" Артемьева прошла путь от участника до генерального директора. В 2015 году участвовала в образовательной смене "Молодые писатели, поэты, журналисты, пишущие о культуре", через год стала руководителем грантовой службы, а в 2017-м перешла на должность руководителя образовательной программы форума "Таврида". В 2018 году она также возглавила отдел сопровождения культурных проектов ФГБУ "Роскультцентр". С 2019 года Артемьева — контент-продюсер программной дирекции арт-кластера "Таврида", с 2021 года — заместитель генерального директора по образовательной деятельности и контенту, программный директор арт-кластера "Таврида".
До перехода в федеральные проекты Артемьева получила большой опыт работы в Самарской области: выступала организатором, продюсером и руководителем образовательных программ региональных и окружных форумов, фестивалей и проектов, сообщили в пресс-службе.
Возглавлявший арт-кластер "Таврида" Сергей Першин ранее был назначен заместителем министра культуры Российской Федерации, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В Минкультуры РФ Першин будет курировать просветительские и специальные образовательные проекты в сфере культуры.