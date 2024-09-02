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Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ
Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ
Министерство обороны РФ показало видеоролик, на котором запечатлен полыхающий украинский танк, уничтоженный российскими военнослужащими с помощью FPV-дрона под... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:10
2024-09-02T18:10
2024-09-02T18:25
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видеоролик, на котором запечатлен полыхающий украинский танк, уничтоженный российскими военнослужащими с помощью FPV-дрона под Волчанском в Харьковской области. В описании к видеоролику отмечается, что военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение и стрельбу танка ВСУ в районе населённого пункта Волчанск в Харьковской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта танка ВСУ и пожар, пояснили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html
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Боевая работа "Ланцета" по танку ВСУ в Харьковской области
На кадрах – результат работы «Ланцета» по танку ВСУ
Боевая машина уничтожена в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.
2024-09-02T18:10
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в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ
Минобороны показало полыхающий танк ВСУ под Волчанском, уничтоженный FPV-дроном