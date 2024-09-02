https://ria.ru/20240902/tank-1970066157.html

Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ

Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

Минобороны показало кадры с полыхающим под Волчанском танком ВСУ

Министерство обороны РФ показало видеоролик, на котором запечатлен полыхающий украинский танк, уничтоженный российскими военнослужащими с помощью FPV-дрона под... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:10

2024-09-02T18:10

2024-09-02T18:25

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видеоролик, на котором запечатлен полыхающий украинский танк, уничтоженный российскими военнослужащими с помощью FPV-дрона под Волчанском в Харьковской области. В описании к видеоролику отмечается, что военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение и стрельбу танка ВСУ в районе населённого пункта Волчанск в Харьковской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта танка ВСУ и пожар, пояснили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа "Ланцета" по танку ВСУ в Харьковской области На кадрах – результат работы «Ланцета» по танку ВСУ Боевая машина уничтожена в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. 2024-09-02T18:10 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины