https://ria.ru/20240902/svo-1969955886.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники

Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, а также станция... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:25

2024-09-02T12:25

2024-09-02T12:25

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, а также станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240902/svo-1969953342.html

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