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Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники
Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, а также станция... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:25
2024-09-02T12:25
2024-09-02T12:25
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, а также станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ и станцию РЭБ