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Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:18
2024-09-02T12:18
2024-09-02T12:21
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", уточнили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Угледар, США, В мире
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
ВСУ потеряли до 110 военных и БТР М113 в зоне ответственности "Востока"