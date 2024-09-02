https://ria.ru/20240902/svo-1969953342.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:18

2024-09-02T12:18

2024-09-02T12:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

угледар

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969796978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0bc812fa4cc022cf087fcf45deef5a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240902/minoborony-1969952569.html

россия

угледар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар, сша, в мире