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Британский журналист незаконно побывал в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 02.09.2024 (обновлено: 10:44 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/svo-1969898590.html
Британский журналист незаконно побывал в Курской области, пишут СМИ
Британский журналист незаконно побывал в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
Британский журналист незаконно побывал в Курской области, пишут СМИ
Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на сайте издания. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:20
2024-09-02T10:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
мария захарова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на сайте издания. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun и Times. Как отмечается в материале Independent, журналист издания и "другие журналисты" в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа и населенных пунктах, расположенных примерно в 20 километрах от города. Газета также публикует фото, сделанные Крушельницким в Курской области в ходе незаконного проникновения на территорию РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ 6 августа в 5:30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* СМИ, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20240823/zapad-1967976175.html
https://ria.ru/20240824/zhurnalist-1968274027.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, владимир путин, мария захарова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, sun, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Sun, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Британский журналист незаконно побывал в Курской области, пишут СМИ

Журналист Independent Крушельницкий незаконно побывал в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска. По сообщению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы
Последствия украинского обстрела Курска. По сообщению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на сайте издания.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun и Times.
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
23 августа, 11:03
Как отмечается в материале Independent, журналист издания и "другие журналисты" в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа и населенных пунктах, расположенных примерно в 20 километрах от города. Газета также публикует фото, сделанные Крушельницким в Курской области в ходе незаконного проникновения на территорию РФ.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5:30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* СМИ, выполняющие функции иноагента
Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области
24 августа, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинМария ЗахароваВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныSunФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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