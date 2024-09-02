https://ria.ru/20240902/sud-1970081346.html
Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов продлили арест
Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов продлили арест - РИА Новости, 02.09.2024
Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов продлили арест
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:24
2024-09-02T19:24
2024-09-02T19:24
происшествия
россия
дело экс-замминистра обороны булгакова
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 3 декабря 2024 года", - огласила решение судья. По делу проходят Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Вячеслав Портянников и Александр Ермаков. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следователя для "сохранения тайны следствия". Адвокаты и обвиняемые просили суд не закрывать процесс. Ранее столичный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html
https://ria.ru/20240901/bronezhilety-1969762749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов продлили арест
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах для Минобороны
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 3 декабря 2024 года", - огласила решение судья.
По делу проходят Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Вячеслав Портянников и Александр Ермаков.
Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следователя для "сохранения тайны следствия". Адвокаты и обвиняемые просили суд не закрывать процесс.
Ранее столичный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ
для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.