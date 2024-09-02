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Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2024
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13:00 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sud-1969965907.html
Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2024
Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей
Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экономиста Константина Сонина* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:00
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экономиста Константина Сонина* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Сонина* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что протокол в отношении Сонина* рассмотрели 30 августа. Кроме того, во вторник Таганский районный суд рассмотрит еще один протокол в отношении экономиста, составленный за отсутствие плашки иностранного агента в его контенте. Ранее Сонина* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса. В реестр иностранных агентов Минюст внес Сонина* 1 сентября 2023 года. Гагаринский суд Москвы в мае заочно приговорил Сонина* к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Ему вменили часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал. Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Признан иноагентом в России
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происшествия, россия, москва, буча, telegram, чикагский университет
Происшествия, Россия, Москва, Буча, Telegram, Чикагский университет
Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Сонина на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

CC BY 3.0 / UNIVER TV / Константин Сонин (признан иноагентом)
Константин Сонин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
CC BY 3.0 / UNIVER TV /
Константин Сонин (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экономиста Константина Сонина* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Сонина* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что протокол в отношении Сонина* рассмотрели 30 августа. Кроме того, во вторник Таганский районный суд рассмотрит еще один протокол в отношении экономиста, составленный за отсутствие плашки иностранного агента в его контенте. Ранее Сонина* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса.
В реестр иностранных агентов Минюст внес Сонина* 1 сентября 2023 года.
Гагаринский суд Москвы в мае заочно приговорил Сонина* к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Ему вменили часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал.
Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.
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