https://ria.ru/20240902/sud-1969965907.html

Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2024

Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей

Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экономиста Константина Сонина* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:00

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей экономиста Константина Сонина* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Сонина* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что протокол в отношении Сонина* рассмотрели 30 августа. Кроме того, во вторник Таганский районный суд рассмотрит еще один протокол в отношении экономиста, составленный за отсутствие плашки иностранного агента в его контенте. Ранее Сонина* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса. В реестр иностранных агентов Минюст внес Сонина* 1 сентября 2023 года. Гагаринский суд Москвы в мае заочно приговорил Сонина* к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Ему вменили часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал. Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html

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москва

буча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, буча, telegram, чикагский университет