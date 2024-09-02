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Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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11:27 02.09.2024 (обновлено: 11:45 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/subsidirovanie-1969934831.html
Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин
Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелетов по стране будет и дальше расширяться. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:27
2024-09-02T11:45
россия
владимир путин
экономика
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелетов по стране будет и дальше расширяться."Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть… это касается различных категорий наших граждан по возрастам, это касается определенных периодов, определенных месяцев в году", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла."Мы эту программу будем расширять и дальше", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин

Путин: программа субсидирования авиаперелетов будет и дальше расширяться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелетов по стране будет и дальше расширяться.
"Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть… это касается различных категорий наших граждан по возрастам, это касается определенных периодов, определенных месяцев в году", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
"Мы эту программу будем расширять и дальше", - добавил Путин.
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в штабе общественной поддержки Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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