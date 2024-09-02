https://ria.ru/20240902/subsidirovanie-1969934831.html

Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин

Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Программу субсидирования авиаперелетов будут расширять, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелетов по стране будет и дальше расширяться. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:27

2024-09-02T11:27

2024-09-02T11:45

россия

владимир путин

экономика

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелетов по стране будет и дальше расширяться."Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть… это касается различных категорий наших граждан по возрастам, это касается определенных периодов, определенных месяцев в году", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла."Мы эту программу будем расширять и дальше", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240229/aviaperelety-1930241860.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика