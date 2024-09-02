Рейтинг@Mail.ru
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 02.09.2024 (обновлено: 10:44 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/su-34-1969887189.html
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 02.09.2024
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:02
2024-09-02T10:44
россия
владимир артяков
юрий слюсарь
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/23/1499982337_0:127:2201:1365_1920x0_80_0_0_12287f68d9dcde547816f914f368a3ff.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха".&quot;Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию &quot;Ростех&quot;) изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний&quot;, — говорится в сообщении госкорпорации.Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, эти самолеты отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника, потому сейчас очень востребованы в войсках. В частности, именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО."Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", — сказал Артяков. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация постоянно совершенствует производственные процессы на своих заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства. "Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов", — добавил Слюсарь. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.
https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html
https://ria.ru/20240831/razvedka-1969645859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/23/1499982337_105:0:2094:1492_1920x0_80_0_0_b7d62d8626d39a788f3fafe7deae08d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Россия, Владимир Артяков, Юрий Слюсарь , Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34

"Ростех": ВКС России получили новую партию самолетов Су-34

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Су-34
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха".
«

"Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний", — говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, эти самолеты отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника, потому сейчас очень востребованы в войсках. В частности, именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
05:46
"Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", — сказал Артяков.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация постоянно совершенствует производственные процессы на своих заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства.
"Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов", — добавил Слюсарь.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
31 августа, 10:23
 
РоссияВладимир АртяковЮрий СлюсарьРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала