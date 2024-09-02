https://ria.ru/20240902/su-34-1969887189.html

ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34

ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 02.09.2024

ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:02

2024-09-02T07:02

2024-09-02T10:44

россия

владимир артяков

юрий слюсарь

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний", — говорится в сообщении госкорпорации.Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, эти самолеты отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника, потому сейчас очень востребованы в войсках. В частности, именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО."Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", — сказал Артяков. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация постоянно совершенствует производственные процессы на своих заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства. "Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов", — добавил Слюсарь. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.

https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html

https://ria.ru/20240831/razvedka-1969645859.html

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россия, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34