https://ria.ru/20240902/su-34-1969887189.html
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 02.09.2024
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:02
2024-09-02T07:02
2024-09-02T10:44
россия
владимир артяков
юрий слюсарь
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний", — говорится в сообщении госкорпорации.Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, эти самолеты отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника, потому сейчас очень востребованы в войсках. В частности, именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО."Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", — сказал Артяков. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация постоянно совершенствует производственные процессы на своих заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства. "Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов", — добавил Слюсарь. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.
https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html
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россия, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Россия, Владимир Артяков, Юрий Слюсарь , Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34
"Ростех": ВКС России получили новую партию самолетов Су-34
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха".
«
"Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний", — говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
, эти самолеты отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника, потому сейчас очень востребованы в войсках. В частности, именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО.
"Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", — сказал Артяков.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря
, корпорация постоянно совершенствует производственные процессы на своих заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства.
"Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов", — добавил Слюсарь.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.