https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:46
2024-09-02T05:46
2024-09-02T05:46
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курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Су-34 ударил по скоплению боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье