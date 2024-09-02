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Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:46
2024-09-02T05:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968778410.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье

Экипаж Су-34 ударил по скоплению боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
30 августа, 16:00
В ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.
Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
27 августа, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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