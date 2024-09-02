https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html

Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье

Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024

Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и технике ВСУ в Курском приграничье

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:46

2024-09-02T05:46

2024-09-02T05:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html

https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968778410.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34