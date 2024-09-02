https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.09.2024
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:49
2024-09-02T17:49
2024-09-02T17:49
в мире
нэшвилл
теннесси
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. "Шесть человек были госпитализированы после стрельбы около SkyBar & Lounge в районе Антиок", - говорится в материале со ссылкой на местный департамент полиции. Отмечается, что угрозы жизни всем шести пострадавшим нет. По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед баром. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого.
https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html
https://ria.ru/20240902/ogayo-1969976205.html
нэшвилл
теннесси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэшвилл, теннесси, сша
В мире, Нэшвилл, Теннесси, США
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
В американском Нэшвилле из-за стрельбы в баре пострадали шесть человек
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4.
"Шесть человек были госпитализированы после стрельбы около SkyBar & Lounge в районе Антиок", - говорится в материале со ссылкой на местный департамент полиции.
Отмечается, что угрозы жизни всем шести пострадавшим нет.
По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед баром. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого.