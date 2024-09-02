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В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек

В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.09.2024

В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:49

2024-09-02T17:49

2024-09-02T17:49

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. "Шесть человек были госпитализированы после стрельбы около SkyBar & Lounge в районе Антиок", - говорится в материале со ссылкой на местный департамент полиции. Отмечается, что угрозы жизни всем шести пострадавшим нет. По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед баром. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого.

https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэшвилл, теннесси, сша