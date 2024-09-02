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В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.09.2024
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17:49 02.09.2024
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В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.09.2024
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:49
2024-09-02T17:49
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4. "Шесть человек были госпитализированы после стрельбы около SkyBar &amp; Lounge в районе Антиок", - говорится в материале со ссылкой на местный департамент полиции. Отмечается, что угрозы жизни всем шести пострадавшим нет. По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед баром. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого.
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в мире, нэшвилл, теннесси, сша
В мире, Нэшвилл, Теннесси, США
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек

В американском Нэшвилле из-за стрельбы в баре пострадали шесть человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы у бара в городе Нэшвилл в штате Теннесси в США, сообщает местный телеканал WSMV 4.
"Шесть человек были госпитализированы после стрельбы около SkyBar & Lounge в районе Антиок", - говорится в материале со ссылкой на местный департамент полиции.
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Отмечается, что угрозы жизни всем шести пострадавшим нет.
По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед баром. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого.
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