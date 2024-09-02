https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html

В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде

В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде - РИА Новости, 02.09.2024

В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:24

2024-09-02T20:24

2024-09-02T20:24

в мире

иллинойс

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции. "В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные - ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает ABC, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу. Сообщается, что чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.

https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иллинойс, сша