https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде - РИА Новости, 02.09.2024
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
в мире
иллинойс
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции. "В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные - ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает ABC, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу. Сообщается, что чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.
https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html
иллинойс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, сша
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
ABC: четыре человека погибли при стрельбе в поезде в штате Иллинойс
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на заявление полиции.
"В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные - ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отмечает ABC, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу. Сообщается, что чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.