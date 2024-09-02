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В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде - РИА Новости, 02.09.2024
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20:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде - РИА Новости, 02.09.2024
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции. "В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные - ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает ABC, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу. Сообщается, что чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.
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в мире, иллинойс, сша
В мире, Иллинойс, США
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде

ABC: четыре человека погибли при стрельбе в поезде в штате Иллинойс

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции.
"В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные - ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отмечает ABC, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу. Сообщается, что чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.
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