Рейтинг@Mail.ru
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 02.09.2024 (обновлено: 20:17 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ssha-1970087059.html
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне - РИА Новости, 02.09.2024
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне
Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:16
2024-09-02T20:17
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Учителям не дают визы, - констатировал Антонов в беседе с журналистами после праздничной линейки в посольстве, посвященной началу нового учебного года. По его словам, американские дипломаты, работающие в России, такой проблемы не имеют, поскольку у посольства США в Москве нет своей школы. &quot;И американцы отвечают: &quot;Нас не интересуют ваши проблемы. Нас интересуют только наши проблемы&quot;, - добавил он.Антонов отметил, что из-за этого некоторые учителя не смогли приехать вовремя. Тем не менее посол уверен в том, что они смогут приехать в ближайшее время и школа будет функционировать "на тысячу процентов". Глава российской дипмиссии признал, что нынешний подготовительный период к учебному году стал наиболее трудным за все время его работы в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что школа продолжит работу. "Нам важно, чтобы школа функционировала", - указал Антонов. Директор школы при посольстве РФ в Вашингтоне Светлана Сорокина в беседе с корреспондентом РИА Новости выразила надежду, что коллеги приедут в ближайшее время и школа будет действовать. "Благодаря поддержке администрации посольства мы работаем в полном режиме," - сказала она. Отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность в том, что школа будет работать и впредь, ее директор сказала: "Мы начинаем учебный год, поэтому - есть."
https://ria.ru/20240823/antonov-1967942378.html
https://ria.ru/20240824/siyyarto-1968243622.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f5421f9865bd3e5907d2eb029df4d871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне

Антонов: США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Учителям не дают визы, - констатировал Антонов в беседе с журналистами после праздничной линейки в посольстве, посвященной началу нового учебного года.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Антонов встретится с представителями Госдепа
23 августа, 08:03
По его словам, американские дипломаты, работающие в России, такой проблемы не имеют, поскольку у посольства США в Москве нет своей школы.
«

"И американцы отвечают: "Нас не интересуют ваши проблемы. Нас интересуют только наши проблемы", - добавил он.

Антонов отметил, что из-за этого некоторые учителя не смогли приехать вовремя. Тем не менее посол уверен в том, что они смогут приехать в ближайшее время и школа будет функционировать "на тысячу процентов".
Глава российской дипмиссии признал, что нынешний подготовительный период к учебному году стал наиболее трудным за все время его работы в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что школа продолжит работу. "Нам важно, чтобы школа функционировала", - указал Антонов.
Директор школы при посольстве РФ в Вашингтоне Светлана Сорокина в беседе с корреспондентом РИА Новости выразила надежду, что коллеги приедут в ближайшее время и школа будет действовать. "Благодаря поддержке администрации посольства мы работаем в полном режиме," - сказала она. Отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность в том, что школа будет работать и впредь, ее директор сказала: "Мы начинаем учебный год, поэтому - есть."
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Сийярто прокомментировал критику в адрес Венгрии за льготные визы россиянам
24 августа, 15:33
 
РоссияВашингтон (штат)СШААнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала