https://ria.ru/20240902/ssha-1970087059.html
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне - РИА Новости, 02.09.2024
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне
Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:16
2024-09-02T20:16
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Учителям не дают визы, - констатировал Антонов в беседе с журналистами после праздничной линейки в посольстве, посвященной началу нового учебного года. По его словам, американские дипломаты, работающие в России, такой проблемы не имеют, поскольку у посольства США в Москве нет своей школы. "И американцы отвечают: "Нас не интересуют ваши проблемы. Нас интересуют только наши проблемы", - добавил он.Антонов отметил, что из-за этого некоторые учителя не смогли приехать вовремя. Тем не менее посол уверен в том, что они смогут приехать в ближайшее время и школа будет функционировать "на тысячу процентов". Глава российской дипмиссии признал, что нынешний подготовительный период к учебному году стал наиболее трудным за все время его работы в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что школа продолжит работу. "Нам важно, чтобы школа функционировала", - указал Антонов. Директор школы при посольстве РФ в Вашингтоне Светлана Сорокина в беседе с корреспондентом РИА Новости выразила надежду, что коллеги приедут в ближайшее время и школа будет действовать. "Благодаря поддержке администрации посольства мы работаем в полном режиме," - сказала она. Отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность в том, что школа будет работать и впредь, ее директор сказала: "Мы начинаем учебный год, поэтому - есть."
https://ria.ru/20240823/antonov-1967942378.html
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов
США не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне
Антонов: США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США не выдают визы учителям школы при посольстве РФ в Вашингтоне, мотивируя это тем, что чужие проблемы их не волнуют, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Учителям не дают визы, - констатировал Антонов в беседе с журналистами после праздничной линейки в посольстве, посвященной началу нового учебного года.
По его словам, американские дипломаты, работающие в России, такой проблемы не имеют, поскольку у посольства США в Москве
нет своей школы.
«
"И американцы отвечают: "Нас не интересуют ваши проблемы. Нас интересуют только наши проблемы", - добавил он.
Антонов отметил, что из-за этого некоторые учителя не смогли приехать вовремя. Тем не менее посол уверен в том, что они смогут приехать в ближайшее время и школа будет функционировать "на тысячу процентов".
Глава российской дипмиссии признал, что нынешний подготовительный период к учебному году стал наиболее трудным за все время его работы в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что школа продолжит работу. "Нам важно, чтобы школа функционировала", - указал Антонов.
Директор школы при посольстве РФ в Вашингтоне Светлана Сорокина в беседе с корреспондентом РИА Новости выразила надежду, что коллеги приедут в ближайшее время и школа будет действовать. "Благодаря поддержке администрации посольства мы работаем в полном режиме," - сказала она. Отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность в том, что школа будет работать и впредь, ее директор сказала: "Мы начинаем учебный год, поэтому - есть."