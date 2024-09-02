https://ria.ru/20240902/srzp-1969871858.html

СРЗП предложила списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации

СРЗП предложила списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации - РИА Новости, 02.09.2024

СРЗП предложила списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением списать за счет... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T01:07

2024-09-02T01:07

2024-09-02T05:51

сергей миронов

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением списать за счет бюджета часть кредитов гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность введения меры государственной поддержки для малоимущих при падении их доходов в виде кредитной амнистии", — сказано в обращении.По мнению Миронова, такая программа должна распространяться на займы, взятые для покупки отечественного автомобиля, на лечение, медикаменты, получение образования."С целью ослабления долгового бремени малоимущих семей представляется целесообразным введение для них кредитной амнистии, а именно установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов малоимущей семьи. Так, возможно установить, что в случае наличия у заемщика снижения его дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, он имеет право на погашение части долга за счет государства", — отмечается в документе. Как считает Миронов, рост закредитованности граждан может еще больше ослабить их финансовое положение, спровоцируя повышение бедности, что крайне негативно отразится на социальном настроении в обществе.Данная мера государственной поддержки, по словам лидера партии, будет способствовать защите малоимущих россиян от чрезмерной закредитованности, а также повысит уровень благосостояния граждан России.

https://ria.ru/20240820/mironov-1967284769.html

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сергей миронов, россия, михаил мишустин