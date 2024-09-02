https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1970066418.html

Спецоперация, 2 сентября: ВС России освободили Скучное в ДНР

Спецоперация, 2 сентября: ВС России освободили Скучное в ДНР - РИА Новости, 02.09.2024

Спецоперация, 2 сентября: ВС России освободили Скучное в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Скучное в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:13

2024-09-02T18:13

2024-09-02T18:13

специальная военная операция на украине

украина

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александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Скучное в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой в понедельник. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ нанесли поражение ВСУ, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 11 контратак. Потери украинских войск составили до 1690 военнослужащих. Также Киев лишился трёх бронемашин "Козак", бронетранспортёра М113 производства США, гаубицы М198 производства США и двух FH-70 производства Великобритании, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", двух гаубиц "Мста-Б", двух гаубиц L-119 производства Великобритании, противотанковой пушки "Рапира", трёх орудий Д-20 и семи Д-30. Помимо этого, за сутки уничтожены 12 полевых складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетики и ОПК Украины, производившим и ремонтировавшим авиатехнику и ракетное вооружение. Также были поражены места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников. За сутки российские средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотников. Лишаются HIMARS'овВ отдельной сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть атак штурмовых групп противника и сорвали три попытки атак. Кроме того, ударами авиации, артиллерии и войск было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ. За сутки противник на курском направлении потерял более 350 военнослужащих, БМП, бронетранспортёр и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, миномет, две пусковые установки, подвижный пункт управления и транспортную машину ЗРК "Бук-М1", а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев лишился уже более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 бронемашин. Разобраться с бандитами Президент РФ Владимир Путин в День знаний посетил Кызыл и провёл в школе №20 имени Героев Отечества урок "Разговоры о важном". Там он заявил, что Россия защищает и жителей Донбасса, и своё будущее, не позволяя создавать рядом, на Украине, враждебные для РФ структуры. По словам президента, действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, шансов быть переизбранными на которых у них немного. Именно чтобы продлить боевые действия, Киев учинил провокацию в Курской области, считает Путин. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но сейчас приоритет - разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны в Курской области, с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом. Обстрелы мирных Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в понедельник обстреляли Горловку и выпустили по ней 11 снарядов калибра 155 миллиметров. В городе свыше 25 тысяч абонентов остались без электричества. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 2 сентября над Белгородом сработала ПВО, были попадания по одному социальному и одному коммерческому объектам. Под городом была ранена женщина. Также обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка. Сбивать или не сбивать? Оперативное командование польских вооруженных сил в понедельник утром сообщило, что авиацию Польши поднимали в небо над республикой из-за якобы действий России на Украине. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Польский военный эксперт Роберт Бжозка объяснил РИА Новости, что это невозможно, потому что иначе альянс станет участником военного конфликта. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ напомнил, что в альянсе принято консультироваться, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех членов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - это и белорусская проблема. По его словам, конфликт уже стал войной между Россией и странами, которые ей хоть немного, но помогают, и "натовскими государствами". Сам же Лукашенко, пытается "как главнокомандующий вооружёнными силами уберечь" белорусов, чтобы они не почувствовали военного напряжения. ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии, так называемый "Консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, его слова привело Центральное телевидение Китая. Правительство Румынии одобрило поправки в законодательство, которые нужны, чтобы появилась возможность передать Украине систему ПВО Patriot, сообщил глава пресс-службы кабмина Михай Константин. Пожаловались Воздушная тревога в понедельник была объявлена по всей территории Украины, а затем ещё несколько раз звучала в отдельных регионах, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области, неоднократно в Харькове, Николаеве. Власти в понедельник сообщали о пожаре на предприятии в Киеве, повреждениях ряда объектов инфраструктуры на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, предприятия в Полтавской области, объектов инфраструктуры в Харьковской области. Издание "Украинская правда" сообщило, что более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов за первые восемь месяцев 2024 года. Это почти втрое больше, чем за весь 2023 год, когда было зарегистрировано 561 такое обращение.

https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html

https://ria.ru/20240902/shkola-1969837692.html

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

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китай

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