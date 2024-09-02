https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969994530.html

Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве

Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве - РИА Новости, 02.09.2024

Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве

Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:52

2024-09-02T14:52

2024-09-02T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".

https://ria.ru/20240830/moskva-1969553394.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы