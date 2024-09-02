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Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве - РИА Новости, 02.09.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:52 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969994530.html
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве - РИА Новости, 02.09.2024
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве
Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:52
2024-09-02T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге.
Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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