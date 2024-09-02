https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969994530.html
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве - РИА Новости, 02.09.2024
Собянин: ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве
Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:52
2024-09-02T14:52
2024-09-02T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
https://ria.ru/20240830/moskva-1969553394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы