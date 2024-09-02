Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969967027.html
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого из них успешным. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:04
2024-09-02T13:04
общество
сергей собянин
день знаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916569_0:317:2974:1990_1920x0_80_0_0_a9fe115fd497115dab9f031d05d33360.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого из них успешным. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем знаний! Новый учебный год – новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы. Мои самые теплые поздравления – первоклассникам. Вы отправляетесь в мир, наполненный познанием и творчеством. Вас ждут яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он также пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого успешным.
https://ria.ru/20240901/moskalkova-1969812588.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916569_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c12f6e8e011b8f7ff2c623b8f34b65d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей собянин, день знаний
Общество, Сергей Собянин, День знаний
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Мэр Москвы Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШкольники во время торжественной линейки
Школьники во время торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Школьники во время торжественной линейки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого из них успешным.
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем знаний! Новый учебный год – новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы. Мои самые теплые поздравления – первоклассникам. Вы отправляетесь в мир, наполненный познанием и творчеством. Вас ждут яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он также пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого успешным.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний
1 сентября, 14:31
 
ОбществоСергей СобянинДень знаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала