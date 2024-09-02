https://ria.ru/20240902/sobyanin-1969967027.html

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого из них успешным. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:04

2024-09-02T13:04

2024-09-02T13:04

общество

сергей собянин

день знаний

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого из них успешным. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем знаний! Новый учебный год – новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы. Мои самые теплые поздравления – первоклассникам. Вы отправляетесь в мир, наполненный познанием и творчеством. Вас ждут яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он также пожелал, чтобы наступающий учебный год стал для каждого успешным.

https://ria.ru/20240901/moskalkova-1969812588.html

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2024

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общество, сергей собянин, день знаний