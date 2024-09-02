https://ria.ru/20240902/sobchak-1970061051.html
Собчак надеялась на уменьшение сроков по делу о вымогательстве
Собчак надеялась на уменьшение сроков по делу о вымогательстве - РИА Новости, 02.09.2024
Собчак надеялась на уменьшение сроков по делу о вымогательстве
Блогер Ксения Собчак заявила, что надеялась на уменьшение сроков по приговору фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:52
2024-09-02T17:52
2024-09-02T17:52
происшествия
технологии
москва
россия
сергей чемезов
ксения собчак
ростех
московский городской суд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак заявила, что надеялась на уменьшение сроков по приговору фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова. Заседание проходило в закрытом режиме. "Я верила и надеялась, что сроки уменьшат. Слава Богу, что так. После минусования времени в СИЗО, будем ждать УДО", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Хамовнический суд Москвы в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет". По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
https://ria.ru/20240902/sud-1970016413.html
https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html
https://ria.ru/20240516/prigovor-1946463011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, москва, россия, сергей чемезов, ксения собчак, ростех, московский городской суд, telegram
Происшествия, Технологии, Москва, Россия, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Ростех, Московский городской суд, Telegram
Собчак надеялась на уменьшение сроков по делу о вымогательстве
Собчак надеялась на послабления фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак заявила, что надеялась на уменьшение сроков по приговору фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд
смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова. Заседание проходило в закрытом режиме.
"Я верила и надеялась, что сроки уменьшат. Слава Богу, что так. После минусования времени в СИЗО, будем ждать УДО", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Хамовнический суд Москвы
в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram
она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.