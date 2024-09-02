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Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения страны, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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06:08 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/smi-1969884693.html
Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения страны, заявил Путин
Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения страны, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения страны, заявил Путин
Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения РФ на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы законодательства той или иной страны, заявил президент РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:08
2024-09-02T06:08
владимир путин
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения РФ на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы законодательства той или иной страны, заявил президент России Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор", которое президент дал в преддверии визита в Монголию, Путин сообщил, что практически во всех западных странах чинят различные препоны работающим там российским журналистам, что противоречит демократическим принципам свободы слова. "Единственное, что делают наши СМИ, это аргументировано доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны", - сообщил Путин в интервью.
https://ria.ru/20240902/putin-1969883821.html
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения страны, заявил Путин

Путин: СМИ в России аргументировано доводят точку зрения страны, соблюдая нормы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские СМИ аргументировано доводят точку зрения РФ на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы законодательства той или иной страны, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью монгольской газете "Оноодор", которое президент дал в преддверии визита в Монголию, Путин сообщил, что практически во всех западных странах чинят различные препоны работающим там российским журналистам, что противоречит демократическим принципам свободы слова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России
05:58
"Единственное, что делают наши СМИ, это аргументировано доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны", - сообщил Путин в интервью.
 
Владимир ПутинРоссияМонголия
 
 
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