https://ria.ru/20240902/slutskij-1970045146.html

Слуцкий прокомментировал итоги выборов в Германии

Слуцкий прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 02.09.2024

Слуцкий прокомментировал итоги выборов в Германии

Европейцы устали обслуживать в ущерб себе попытки установления гегемонии Вашингтона и ведения прокси-войны с Россией, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:59

2024-09-02T16:59

2024-09-02T16:59

в мире

германия

россия

вашингтон (штат)

леонид слуцкий (политик)

олаф шольц

сара вагенкнехт

лдпр

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Европейцы устали обслуживать в ущерб себе попытки установления гегемонии Вашингтона и ведения прокси-войны с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги региональных выборов в Германии. "Результаты говорят сами за себя: немцы голосуют за приоритет национальных интересов, против притока мигрантов, поддержки украинской хунты и втягивания в конфликт с Россией… Европейцы устали обслуживать в ущерб себе попытки установления гегемонии Вашингтона и ведение прокси-войны с Россией. В государствах европейского континента все громче звучит голос тех, кто говорит "нет" политике подчинения американской диктатуре, не только разрушающей экономическое благополучие Старого света, но и создающей реальную угрозу глобального противостояния", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, отметив, что канцлер ФРГ Олаф Шольц получил "черную метку" от своих избирателей. Он напомнил, что Германия отнюдь не первая в Европе страна, где на выборах разного уровня фактически объявляется вотум недоверия евроатлантическому курсу правительства. "До этого проиграла партия Макрона при голосовании во Франции за депутатов Национального собрания и еще ранее Европарламента. Оппозиция победила в Словакии и Нидерландах", - подчеркнул парламентарий. Лидер ЛДПР считает, что для Шольца это серьезный сигнал. По словам Слуцкого, действующего канцлера ФРГ ждет полнейшее фиаско при таком запросе общества на перемены на парламентских выборах в следующем году.В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.

https://ria.ru/20240902/germanija-1969998479.html

https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html

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в мире, германия, россия, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), олаф шольц, сара вагенкнехт, лдпр, хдс/хсс, госдума рф