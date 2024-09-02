Слуцкий прокомментировал итоги выборов в Германии
Слуцкий о выборах в ФРГ: люди устали обслуживать ведение прокси-войны с Россией
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Европейцы устали обслуживать в ущерб себе попытки установления гегемонии Вашингтона и ведения прокси-войны с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги региональных выборов в Германии.
«
"Результаты говорят сами за себя: немцы голосуют за приоритет национальных интересов, против притока мигрантов, поддержки украинской хунты и втягивания в конфликт с Россией… Европейцы устали обслуживать в ущерб себе попытки установления гегемонии Вашингтона и ведение прокси-войны с Россией. В государствах европейского континента все громче звучит голос тех, кто говорит "нет" политике подчинения американской диктатуре, не только разрушающей экономическое благополучие Старого света, но и создающей реальную угрозу глобального противостояния", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, отметив, что канцлер ФРГ Олаф Шольц получил "черную метку" от своих избирателей.
Он напомнил, что Германия отнюдь не первая в Европе страна, где на выборах разного уровня фактически объявляется вотум недоверия евроатлантическому курсу правительства. "До этого проиграла партия Макрона при голосовании во Франции за депутатов Национального собрания и еще ранее Европарламента. Оппозиция победила в Словакии и Нидерландах", - подчеркнул парламентарий.
Лидер ЛДПР считает, что для Шольца это серьезный сигнал. По словам Слуцкого, действующего канцлера ФРГ ждет полнейшее фиаско при таком запросе общества на перемены на парламентских выборах в следующем году.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
Англосаксонский мир теряет Саксонию
Вчера, 08:00