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Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто

Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.09.2024

Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто

Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:58

2024-09-02T14:58

2024-09-02T15:25

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК."Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо", — отметил он.По словам министра, у Венгрии нет альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.Остановка Украиной транзита российской нефтиВ середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".

https://ria.ru/20240830/podolyak-1969431703.html

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