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Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.09.2024
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14:58 02.09.2024 (обновлено: 15:25 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/siyyarto-1969997704.html
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.09.2024
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:58
2024-09-02T15:25
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК.&quot;Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо&quot;, — отметил он.По словам министра, у Венгрии нет альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.Остановка Украиной транзита российской нефтиВ середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
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экономика, цены на нефть, венгрия, россия, украина, петер сийярто, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), еврокомиссия, лукойл, политика, в мире
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Еврокомиссия, ЛУКОЙЛ, Политика, В мире
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК.
«

"Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо", — отметил он.

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По словам министра, у Венгрии нет альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.

Остановка Украиной транзита российской нефти

В середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.

В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.
В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
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