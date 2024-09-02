Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Венгрия не выживет без российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью РБК.
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"Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо", — отметил он.
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По словам министра, у Венгрии нет альтернативы по обеспечению страны необходимым энергоресурсом.
Остановка Украиной транзита российской нефти
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.
В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
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