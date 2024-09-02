https://ria.ru/20240902/shtraf-1970065613.html

Саратовца оштрафовали за отождествление СССР с нацистской Германией

Саратовца оштрафовали за отождествление СССР с нацистской Германией - РИА Новости, 02.09.2024

Саратовца оштрафовали за отождествление СССР с нацистской Германией

Балаковский районный суд Саратовской области оштрафовал на 2 тысячи рублей местного жителя за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщила... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:07

2024-09-02T18:07

2024-09-02T18:07

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саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области оштрафовал на 2 тысячи рублей местного жителя за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщила пресс-служба суда на официальном сайте. Решение суд вынес 17 июня, однако известно об этом стало только в понедельник. "Постановлением судьи Балаковского районного суда Саратовской области от 17 июня 2024 года житель города Балаково Саратовской области признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.48 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанием привлечения к административной ответственности послужили посты в соцсети "ВКонтакте", в которых пользователь указал, что "гитлеровский и сталинские режимы были схожи, в первую очередь по типу однопартийной диктатуры". "Тем самым Данченко М. закрепил для публичного просмотра текст записи, отождествляющей цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацисткой Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы, чем нарушил статью 6.1 Федерального закона от 1 июля 2021 года №278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - поясняет пресс-служба суда.

https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html

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германия, саратовская область, происшествия, россия