Саратовца оштрафовали за отождествление СССР с нацистской Германией
Саратовца в июне штрафовали за отождествление СССР с нацистской Германией
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области оштрафовал на 2 тысячи рублей местного жителя за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщила пресс-служба суда на официальном сайте.
Решение суд вынес 17 июня, однако известно об этом стало только в понедельник.
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"Постановлением судьи Балаковского районного суда Саратовской области от 17 июня 2024 года житель города Балаково Саратовской области признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.48 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основанием привлечения к административной ответственности послужили посты в соцсети "ВКонтакте", в которых пользователь указал, что "гитлеровский и сталинские режимы были схожи, в первую очередь по типу однопартийной диктатуры".
"Тем самым Данченко М. закрепил для публичного просмотра текст записи, отождествляющей цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацисткой Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы, чем нарушил статью 6.1 Федерального закона от 1 июля 2021 года №278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - поясняет пресс-служба суда.