https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны

На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны - РИА Новости, 02.09.2024

На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны

Двое россиян задержаны на Шри-Ланке, их обвиняют в незаконном сборе местной редкой фауны, в понедельник суд предъявит им обвинения и определит меру пресечения,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:32

2024-09-02T09:32

2024-09-02T09:32

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое россиян задержаны на Шри-Ланке, их обвиняют в незаконном сборе местной редкой фауны, в понедельник суд предъявит им обвинения и определит меру пресечения, заявили в Telegram-канале российского посольства на Шри-Ланке. "Двадцать девятого августа около 21:00 (18:30 мск) в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны", - говорится в сообщении. В российском посольстве отметили, что предпринимают все меры для защиты прав россиян, дипломаты направили ноту в МИД Шри-Ланки с просьбой срочной представить консульский доступ к задержанным. "Второго сентября в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. Посольство держит ситуацию на контроле", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20231204/myaso-1913702946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, шри-ланка, россия