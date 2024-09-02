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На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны - РИА Новости, 02.09.2024
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09:32 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html
На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны
На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны - РИА Новости, 02.09.2024
На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны
Двое россиян задержаны на Шри-Ланке, их обвиняют в незаконном сборе местной редкой фауны, в понедельник суд предъявит им обвинения и определит меру пресечения,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:32
2024-09-02T09:32
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое россиян задержаны на Шри-Ланке, их обвиняют в незаконном сборе местной редкой фауны, в понедельник суд предъявит им обвинения и определит меру пресечения, заявили в Telegram-канале российского посольства на Шри-Ланке. "Двадцать девятого августа около 21:00 (18:30 мск) в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны", - говорится в сообщении. В российском посольстве отметили, что предпринимают все меры для защиты прав россиян, дипломаты направили ноту в МИД Шри-Ланки с просьбой срочной представить консульский доступ к задержанным. "Второго сентября в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. Посольство держит ситуацию на контроле", - добавили в дипмиссии.
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в мире, шри-ланка, россия
В мире, Шри-Ланка, Россия
На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны

На Шри-Ланке задержали двух россиян по подозрению в незаконном сборе фауны

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки
Полицейский в столице Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое россиян задержаны на Шри-Ланке, их обвиняют в незаконном сборе местной редкой фауны, в понедельник суд предъявит им обвинения и определит меру пресечения, заявили в Telegram-канале российского посольства на Шри-Ланке.
"Двадцать девятого августа около 21:00 (18:30 мск) в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны", - говорится в сообщении.
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В российском посольстве отметили, что предпринимают все меры для защиты прав россиян, дипломаты направили ноту в МИД Шри-Ланки с просьбой срочной представить консульский доступ к задержанным.
"Второго сентября в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. Посольство держит ситуацию на контроле", - добавили в дипмиссии.
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