Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы
Вайдель: Шольцу нужно сделать выводы, собрать чемоданы и освободить стулья
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
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"Канцлеру Олафу Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить стулья", - заявила она журналистам на посвященной предварительным результатам выборов в Тюрингии и Саксонии пресс-конференции в Берлине.
По словам Вайдель, избиратель жаждет другого правительства, и Берлину не следовало бы игнорировать их пожелания в Тюрингии и Саксонии.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
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