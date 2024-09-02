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Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы - РИА Новости, 02.09.2024
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15:25 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sholts-1970007340.html
Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы
Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы - РИА Новости, 02.09.2024
Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы
Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:25
2024-09-02T15:25
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олаф шольц
сара вагенкнехт
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. "Канцлеру Олафу Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить стулья", - заявила она журналистам на посвященной предварительным результатам выборов в Тюрингии и Саксонии пресс-конференции в Берлине. По словам Вайдель, избиратель жаждет другого правительства, и Берлину не следовало бы игнорировать их пожелания в Тюрингии и Саксонии. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
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в мире, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Тюрингия, Саксония, Германия, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы

Вайдель: Шольцу нужно сделать выводы, собрать чемоданы и освободить стулья

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
«
"Канцлеру Олафу Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить стулья", - заявила она журналистам на посвященной предварительным результатам выборов в Тюрингии и Саксонии пресс-конференции в Берлине.
По словам Вайдель, избиратель жаждет другого правительства, и Берлину не следовало бы игнорировать их пожелания в Тюрингии и Саксонии.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Англосаксонский мир теряет Саксонию
Вчера, 08:00
 
В миреТюрингияСаксонияГерманияОлаф ШольцСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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