https://ria.ru/20240902/sholts-1970007340.html

Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы

Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы - РИА Новости, 02.09.2024

Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы

Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:25

2024-09-02T15:25

2024-09-02T15:25

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Правительству Германии и канцлеру Германии Олафу Шольцу после плохих результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии следует начать собирать чемоданы, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. "Канцлеру Олафу Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить стулья", - заявила она журналистам на посвященной предварительным результатам выборов в Тюрингии и Саксонии пресс-конференции в Берлине. По словам Вайдель, избиратель жаждет другого правительства, и Берлину не следовало бы игнорировать их пожелания в Тюрингии и Саксонии. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, а третье - партия Вагенктнехт.

https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс