Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства
Шольц после выборов в Тюрингии и Саксонии призвал создать правительства без АдГ
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе места соответственно. Об этом он заявил агентству Рейтер.
"Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", — сказал он.
Политик также охарактеризовал результаты голосования как "горькие".
АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив поддержку 30,6% избирателей.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены.
Партия набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего политсила выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.
В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23%. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.