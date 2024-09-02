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Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства - РИА Новости, 02.09.2024
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09:30 02.09.2024 (обновлено: 10:15 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/sholts-1969899787.html
Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства
Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства - РИА Новости, 02.09.2024
Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства
Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:30
2024-09-02T10:15
тюрингия
саксония
в мире
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе места соответственно. Об этом он заявил агентству Рейтер."Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", — сказал он.Политик также охарактеризовал результаты голосования как "горькие".АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив поддержку 30,6% избирателей.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены.Партия набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего политсила выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23%. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.
https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html
https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html
https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html
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тюрингия, саксония, в мире, олаф шольц, германия
Тюрингия, Саксония, В мире, Олаф Шольц, Германия
Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства

Шольц после выборов в Тюрингии и Саксонии призвал создать правительства без АдГ

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе места соответственно. Об этом он заявил агентству Рейтер.
"Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
05:33
Политик также охарактеризовал результаты голосования как "горькие".
АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив поддержку 30,6% избирателей.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Англосаксонский мир теряет Саксонию
08:00
Партия набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего политсила выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.
В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23%. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии
Вчера, 21:41
 
ТюрингияСаксонияВ миреОлаф ШольцГермания
 
 
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