https://ria.ru/20240902/sholts-1969899787.html

Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства

Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства - РИА Новости, 02.09.2024

Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства

Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:30

2024-09-02T09:30

2024-09-02T10:15

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олаф шольц

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал создать местные правительства без правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла в этих регионах первое и второе места соответственно. Об этом он заявил агентству Рейтер."Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", — сказал он.Политик также охарактеризовал результаты голосования как "горькие".АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив поддержку 30,6% избирателей.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены.Партия набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего политсила выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23%. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.

https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html

https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюрингия, саксония, в мире, олаф шольц, германия