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"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца - РИА Новости, 02.09.2024
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05:33 02.09.2024 (обновлено: 05:35 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца - РИА Новости, 02.09.2024
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
Поражения правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии стали тяжелым ударом по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и могут поставить вопрос о его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:33
2024-09-02T05:35
в мире
саксония
тюрингия
германия
олаф шольц
социал-демократическая партия германии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поражения правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии стали тяжелым ударом по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и могут поставить вопрос о его замене на посту главы Социал-демократической партии, сообщает агентство Bloomberg."Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах (в Саксонии и Тюрингии. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Результаты стали еще одним тяжелым ударом для &lt;...&gt; его крайне непопулярного правительства", — говорится в статье.Как отметили в агентстве, стагнация немецкой экономики привела к рекордно низким рейтингам правящей трехпартийной коалиции. Берлинским элитам, как прогнозируют авторы материала, следует ожидать новых поражений на местных выборах.Журналисты также предположили, что неудачи правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии могут отразиться и на личной политической карьере действующего канцлера Германии."Они могут подогреть споры вокруг того, подходит ли Шольц в качестве человека, который возглавит список Социал-демократической партии на (федеральных. — Прим. ред.) выборах в следующем сентябре", — заключили в агентстве.В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.Ни одна из трех партий правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов не смогла получить больше 10% голосов ни в Тюрингии, ни в Саксонии. В Тюрингии Социал-демократическая партия и "Зеленые" заняли пятое и шестое места, а в Саксонии — четвертое и пятое. Свободные демократы не получили мандатов в обеих землях.
https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html
https://ria.ru/20240823/melnik-1968141285.html
https://ria.ru/20240902/katastrofa-1969876492.html
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в мире, саксония, тюрингия, германия, олаф шольц, социал-демократическая партия германии
В мире, Саксония, Тюрингия, Германия, Олаф Шольц, Социал-демократическая партия Германии
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца

Bloomberg: поражения на местных выборах стали тяжелым ударом для Шольца

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поражения правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии стали тяжелым ударом по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и могут поставить вопрос о его замене на посту главы Социал-демократической партии, сообщает агентство Bloomberg.
"Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах (в Саксонии и Тюрингии. — Прим. ред.). <...> Результаты стали еще одним тяжелым ударом для <...> его крайне непопулярного правительства", — говорится в статье.
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Вчера, 17:52
Как отметили в агентстве, стагнация немецкой экономики привела к рекордно низким рейтингам правящей трехпартийной коалиции. Берлинским элитам, как прогнозируют авторы материала, следует ожидать новых поражений на местных выборах.
Журналисты также предположили, что неудачи правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии могут отразиться и на личной политической карьере действующего канцлера Германии.
"Они могут подогреть споры вокруг того, подходит ли Шольц в качестве человека, который возглавит список Социал-демократической партии на (федеральных. — Прим. ред.) выборах в следующем сентябре", — заключили в агентстве.
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23 августа, 19:01
В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.
Ни одна из трех партий правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов не смогла получить больше 10% голосов ни в Тюрингии, ни в Саксонии. В Тюрингии Социал-демократическая партия и "Зеленые" заняли пятое и шестое места, а в Саксонии — четвертое и пятое. Свободные демократы не получили мандатов в обеих землях.
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В миреСаксонияТюрингияГерманияОлаф ШольцСоциал-демократическая партия Германии
 
 
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