https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца

"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца - РИА Новости, 02.09.2024

"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца

Поражения правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии стали тяжелым ударом по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и могут поставить вопрос о его... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:33

2024-09-02T05:33

2024-09-02T05:35

в мире

саксония

тюрингия

германия

олаф шольц

социал-демократическая партия германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_37393a965fc78fac5afdfc5a7e6a1fdb.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поражения правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии стали тяжелым ударом по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и могут поставить вопрос о его замене на посту главы Социал-демократической партии, сообщает агентство Bloomberg."Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах (в Саксонии и Тюрингии. — Прим. ред.). <...> Результаты стали еще одним тяжелым ударом для <...> его крайне непопулярного правительства", — говорится в статье.Как отметили в агентстве, стагнация немецкой экономики привела к рекордно низким рейтингам правящей трехпартийной коалиции. Берлинским элитам, как прогнозируют авторы материала, следует ожидать новых поражений на местных выборах.Журналисты также предположили, что неудачи правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии могут отразиться и на личной политической карьере действующего канцлера Германии."Они могут подогреть споры вокруг того, подходит ли Шольц в качестве человека, который возглавит список Социал-демократической партии на (федеральных. — Прим. ред.) выборах в следующем сентябре", — заключили в агентстве.В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.Ни одна из трех партий правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов не смогла получить больше 10% голосов ни в Тюрингии, ни в Саксонии. В Тюрингии Социал-демократическая партия и "Зеленые" заняли пятое и шестое места, а в Саксонии — четвертое и пятое. Свободные демократы не получили мандатов в обеих землях.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

https://ria.ru/20240823/melnik-1968141285.html

https://ria.ru/20240902/katastrofa-1969876492.html

саксония

тюрингия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саксония, тюрингия, германия, олаф шольц, социал-демократическая партия германии