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Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области

Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области - РИА Новости, 02.09.2024

Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области

Четыре новые школы открылись в Оренбургской области - в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского", в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района и в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:25

2024-09-02T16:25

2024-09-02T16:25

оренбургская область

оренбург

оренбургский район

денис паслер

школы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Четыре новые школы открылись в Оренбургской области - в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского", в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района и в поселке Колтубановский Бузулукского района - новое здание Боровой школы, сообщил губернатор Денис Паслер. "Это серьезное обновление региональной системы образования. Безусловно, набранный высокий темп по модернизации инфраструктуры необходимо удерживать. От ремонта единичных объектов мы перешли к комплексному ремонту нескольких десятков школ ежегодно. Каждая шестая школа региона капитально отремонтирована. В этом году мы ведем плановые ремонтные работы в 42 школах, в 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он выразил уверенность, что новые школы ребятам понравятся. В территориях, где они построены, был не только большой запрос родителей, но и объективная необходимость в учреждении образования, исходя из плотности застройки. "Дорогие оренбургские ученики, студенты, педагоги, родители! Поздравляю вас с началом учебного года. Пусть у ребят все складывается отлично. Их ждут новые знания, возможности, проекты, интересные мероприятия и, абсолютно уверен, новые достижения! На каждой линейке сегодня я говорил ребятам, что школьные и студенческие годы - самые яркие, о которых потом вспоминаешь с особой теплотой. Учиться в таких школах - вдвойне приятно", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html

https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html

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Артем Смирнов

оренбург, оренбургский район, денис паслер, школы