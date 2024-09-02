https://ria.ru/20240902/shkoly-1970030850.html
Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области
Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области - РИА Новости, 02.09.2024
Губернатор Паслер открыл новые школы в Оренбургской области
Четыре новые школы открылись в Оренбургской области - в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского", в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района и в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
оренбургская область
оренбург
оренбургский район
денис паслер
школы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Четыре новые школы открылись в Оренбургской области - в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского", в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района и в поселке Колтубановский Бузулукского района - новое здание Боровой школы, сообщил губернатор Денис Паслер. "Это серьезное обновление региональной системы образования. Безусловно, набранный высокий темп по модернизации инфраструктуры необходимо удерживать. От ремонта единичных объектов мы перешли к комплексному ремонту нескольких десятков школ ежегодно. Каждая шестая школа региона капитально отремонтирована. В этом году мы ведем плановые ремонтные работы в 42 школах, в 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он выразил уверенность, что новые школы ребятам понравятся. В территориях, где они построены, был не только большой запрос родителей, но и объективная необходимость в учреждении образования, исходя из плотности застройки. "Дорогие оренбургские ученики, студенты, педагоги, родители! Поздравляю вас с началом учебного года. Пусть у ребят все складывается отлично. Их ждут новые знания, возможности, проекты, интересные мероприятия и, абсолютно уверен, новые достижения! На каждой линейке сегодня я говорил ребятам, что школьные и студенческие годы - самые яркие, о которых потом вспоминаешь с особой теплотой. Учиться в таких школах - вдвойне приятно", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html
https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургский район, денис паслер, школы
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургский район, Денис Паслер, Школы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Четыре новые школы открылись в Оренбургской области - в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского", в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района и в поселке Колтубановский Бузулукского района - новое здание Боровой школы, сообщил губернатор Денис Паслер.
"Это серьезное обновление региональной системы образования. Безусловно, набранный высокий темп по модернизации инфраструктуры необходимо удерживать. От ремонта единичных объектов мы перешли к комплексному ремонту нескольких десятков школ ежегодно. Каждая шестая школа региона капитально отремонтирована. В этом году мы ведем плановые ремонтные работы в 42 школах, в 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал в своем телеграм-канале Паслер
.
Он выразил уверенность, что новые школы ребятам понравятся. В территориях, где они построены, был не только большой запрос родителей, но и объективная необходимость в учреждении образования, исходя из плотности застройки.
"Дорогие оренбургские ученики, студенты, педагоги, родители! Поздравляю вас с началом учебного года. Пусть у ребят все складывается отлично. Их ждут новые знания, возможности, проекты, интересные мероприятия и, абсолютно уверен, новые достижения! На каждой линейке сегодня я говорил ребятам, что школьные и студенческие годы - самые яркие, о которых потом вспоминаешь с особой теплотой. Учиться в таких школах - вдвойне приятно", - написал глава региона.