https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html
Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей
Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей - РИА Новости, 02.09.2024
Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей
Подмосковные школы в понедельник 2 сентября открыли двери для 1 миллиона 85 тысяч детей, таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:59
2024-09-02T13:59
2024-09-02T13:59
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подмосковные школы в понедельник 2 сентября открыли двери для 1 миллиона 85 тысяч детей, таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч детей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023 году. Я хочу, дорогие ребята, пожелать вам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде. Очень важно, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Во вторник Воробьев совместно с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым посетил торжественную линейку в Гимназии имени Примакова и поздравил ребят с Днем знаний. По данным пресс-службы, образовательное учреждение открылось 7 лет назад в Одинцовском округе. На его базе создан первый в Московской области многофункциональный гуманитарный кластер. Согласно недавно опубликованному рейтингу школ по конкурентоспособности выпускников (RAEX) гимназия занимает второе место в РФ по социальным и гуманитарным направлениям. В этом году образование в ней будут получать 1094 школьника из 48 регионов страны, а также 285 дошколят. Обучение – билингвальное: на русском и английском языках. "Здесь, ребята, вы будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически. Особые слова хочется сказать первоклассникам: для вас открывается новый мир, ведь школа – один из самых важных периодов в жизни каждого человека. А для выпускников этот учебный год – решающий, чтобы определиться, какую профессию выбрать", - отметил Лавров, слова которого приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240805/shkoly-1964178378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день знаний, сергей лавров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День знаний, Сергей Лавров
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подмосковные школы в понедельник 2 сентября открыли двери для 1 миллиона 85 тысяч детей, таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч детей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023 году. Я хочу, дорогие ребята, пожелать вам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде. Очень важно, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Во вторник Воробьев совместно с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
посетил торжественную линейку в Гимназии имени Примакова и поздравил ребят с Днем знаний.
По данным пресс-службы, образовательное учреждение открылось 7 лет назад в Одинцовском округе. На его базе создан первый в Московской области многофункциональный гуманитарный кластер. Согласно недавно опубликованному рейтингу школ по конкурентоспособности выпускников (RAEX) гимназия занимает второе место в РФ по социальным и гуманитарным направлениям.
В этом году образование в ней будут получать 1094 школьника из 48 регионов страны, а также 285 дошколят. Обучение – билингвальное: на русском и английском языках.
"Здесь, ребята, вы будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически. Особые слова хочется сказать первоклассникам: для вас открывается новый мир, ведь школа – один из самых важных периодов в жизни каждого человека. А для выпускников этот учебный год – решающий, чтобы определиться, какую профессию выбрать", - отметил Лавров, слова которого приводятся в сообщении.