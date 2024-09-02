https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html

Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей

Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей - РИА Новости, 02.09.2024

Воробьев: подмосковные школы открыли двери для 1 млн 85 тысяч детей

Подмосковные школы в понедельник 2 сентября открыли двери для 1 миллиона 85 тысяч детей, таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:59

2024-09-02T13:59

2024-09-02T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

день знаний

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942106083_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e33e274e906fb71f1247f680187020a3.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подмосковные школы в понедельник 2 сентября открыли двери для 1 миллиона 85 тысяч детей, таким образом, в школы пошло на 38 тысяч ребят больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч детей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023 году. Я хочу, дорогие ребята, пожелать вам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде. Очень важно, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Во вторник Воробьев совместно с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым посетил торжественную линейку в Гимназии имени Примакова и поздравил ребят с Днем знаний. По данным пресс-службы, образовательное учреждение открылось 7 лет назад в Одинцовском округе. На его базе создан первый в Московской области многофункциональный гуманитарный кластер. Согласно недавно опубликованному рейтингу школ по конкурентоспособности выпускников (RAEX) гимназия занимает второе место в РФ по социальным и гуманитарным направлениям. В этом году образование в ней будут получать 1094 школьника из 48 регионов страны, а также 285 дошколят. Обучение – билингвальное: на русском и английском языках. "Здесь, ребята, вы будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически. Особые слова хочется сказать первоклассникам: для вас открывается новый мир, ведь школа – один из самых важных периодов в жизни каждого человека. А для выпускников этот учебный год – решающий, чтобы определиться, какую профессию выбрать", - отметил Лавров, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240805/shkoly-1964178378.html

https://ria.ru/20240821/deti-1967672152.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, день знаний, сергей лавров