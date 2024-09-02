https://ria.ru/20240902/shkoly-1969962529.html

Тюменская область День знаний встречает отремонтированными школами

Тюменская область День знаний встречает отремонтированными школами - РИА Новости, 02.09.2024

Тюменская область День знаний встречает отремонтированными школами

К началу нового учебного года в Тюменской области капитально отремонтировали 39 школ, рассказал глава региона Александр Моор журналистам после церемонии... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:49

2024-09-02T12:49

2024-09-02T12:49

тюменская область

тюменский район

тюмень

александр моор

школы

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ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. К началу нового учебного года в Тюменской области капитально отремонтировали 39 школ, рассказал глава региона Александр Моор журналистам после церемонии открытия одной из них в Тюменском районе. "Школы региона к началу нового учебного года готовы, сегодня все они открылись. За лето проведена большая ремонтная кампания: в 39 школах проведен капитальный ремонт и почти в 180 в разных объемах текущий ремонт… Количество школьников в области с каждым годом растет. Поэтому помимо приведения в необходимое состояние действующих зданий учебных заведений идет большое строительство новых", - сообщил Моор. В понедельник губернатор в селе Княжево Тюменского района поздравил педколлектив, детей и их родителей с открытием обновленной школы. Она рассчитана на 124 места, 20 из них - дошкольные. В учреждении современное оборудование, необходимый инвентарь и новая мебель. На территории: физкультурно-спортивные зоны, прогулочные площадки для группы кратковременного пребывания, зоны отдыха для обучающихся, удобная инфраструктура. Глава Тюменского района Ольга Зимина отметила, что в муниципалитете на сегодня около 22,6 тысячи школьников, в том числе 2,1 тысячи первоклассников. Помимо княжевской, после капитального ремонта открылась школа в селе Янтык, идет строительство трех школ – в поселках Московский, Винзили и селе Мальково. Что касается возведения новых зданий, то, по словам губернатора, в регионе в строительстве находятся 13 объектов, связанных со сферой образования. Продолжается программа по строительству новых школ вместо деревянных в небольших муниципалитетах, в марте две такие школы запустили. В ближайших планах - до конца текущего года открыть большую школу в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов и закончить строительство школы-детсада в поселке Московский Тюменского района.

https://ria.ru/20240831/tyumen-1969688271.html

https://ria.ru/20240826/shkoly-1968513527.html

тюменский район

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменский район, тюмень, александр моор, школы