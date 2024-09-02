https://ria.ru/20240902/shkola-1969837692.html

Русская школа учит науке побеждать

Русская школа учит науке побеждать - РИА Новости, 02.09.2024

Русская школа учит науке побеждать

В субботу при обстрелах Белгорода пострадали пятеро ребятишек, а вчера, накануне Дня знаний, ранены были еще двое детей. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:06

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В субботу при обстрелах Белгорода пострадали пятеро ребятишек, а вчера, накануне Дня знаний, ранены были еще двое детей.Так, по мысли тех, кто руководит, планирует, наводит кассетные снаряды на жилые дома, собственно, и должен выглядеть канун первого школьного дня для нашей страны.Террористы, захватившие школу в Беслане два десятилетия назад, действовали ровно по той же схеме: убить будущее России.Вэсэушники не стали изобретать нового. Их цель — нас напугать, чтобы мы отказались от обучения детей. И от того, чтобы первый день, начало учебного года запомнилось бы не праздником, не колокольчиком, возвещающим о начале первого урока, а опасением, страхом и ужасом. Скорее всего, такова главная идея, лежащая в основе нового плана "Ост".Тот, первый, разработанный Генрихом Гиммлером и Альфредом Розенбергом (Гиммлер покончил с собой, Розенберга казнили по приговору в Нюрнберге), уготовил славянам в лучшем случае начальную грамоту. Рабам для обслуживания уберменшей большего и не требовалось.Сегодня концепция не изменилась. Ее чуть подкрасили, слегка подрихтовали и вновь показывают на весь мир под одобрительные кивки Брюсселя и Вашингтона. Почему одобрительные? Потому что использовать кассетные снаряды запрещено международными конвенциями. И уж точно кассетные снаряды не могут быть нацелены на жилые дома, где семьи готовятся к началу учебного года и собирают детей в школу, проверяя, все ли принадлежности на месте.И вот теперь дети, их родители — на больничных койках, в палатах интенсивной терапии, под перфузией и инъекциями. Это абсолютно тот же план "Ост", но просто не тотальный, а точечный.В Курской области тоже не слишком просто. Детей, кто был временно перемещен, надо учить. Их нужно снабдить всех необходимым. Требуется организовать обучение так, чтобы детки чувствовали себя в безопасности. Поэтому власти приняли решение о частичном дистанционно-очном обучении. Русским педагогам низкий поклон, потому что их работа и так подвижничество, а тут нагрузка увеличивается на порядки.Школа в России всегда была местом сакральным. Школьные годы — счастье познания, учителя гнули спину, чтобы вытянуть второгодников из ада безделья и дурных компаний. Из них, может, не вырастали ни нобелиаты, ни академики, но они входили в жизнь с запасом любви, тепла и внимания, а это, согласитесь, не так уж и мало.Школьные библиотекари приучали к чтению и учили любить книги и бережно с ними обращаться.Эти традиции абсолютно бесценны. Если мы их храним и хранить будем, нас как народ никакими кассетными бомбами не запугать. Как и обстрелами.В этой связи стоит, наверное, вспомнить, что говорил бывший президент Украины Петр Порошенко десять лет назад.Он сказал, что "наши дети (то есть украинские. — Прим. авт.) будут учиться в школах и ходить в детские сады, а их (то есть дончане. — Прим. авт.) будут сидеть в подвалах". Вся западная медийка шумно поднялась на защиту этого варварского заявления, сказав, что слова были вырваны из контекста "московской пропагандой". Ан нет. Цитата точная. Точная и откровенная. Квинтэссенция плана "Ост" нынешнего, евроатлантического розлива.Ну что ж.Звонки первые, возвещающие о начале школьного года, звучат по всей России. Очно или дистанционно, это лишь вопрос формы. Школьный год, несмотря на трудности, начнется по расписанию. Для всех детей.Их будут учить нашей, а не придуманной где-то там сподвижниками Сороса истории.Отлично, что сохранена знаменитая, известная, кажется, всем поколениям наших школьников обложка "Истории древнего мира" — на ней та самая колоннада сирийской Пальмиры. Мы не переиначиваем историю, а, следуя за фактами, углубляем ее понимание для детей. Важны деталь, нюанс и контекст. Не выдуманный истерическими патриотами в поисках некой "самоидентичности", а реальный контекст реальной истории, отображающей те факты и события, что на самом деле происходили в стране.Любят же не идеальное государство, а то, в котором родился, на языке которого говоришь и которое, если потребуется, пойдешь защищать.Шкода не учит милитаризму, она не приветствует вранье, она готовит к реальной жизни. С победами и, естественно, с поражениями. Она учит не только алгебре и физике, она объясняет, что если упал, то обязательно нужно постараться подняться. Рядом всегда будут те, кто поможет и поддержит.И этот праздник знаний, праздник солидарности, праздник постижения жизни у нас сегодня не отнимут никакие кассетные снаряды. Мы их не боимся. Мы идем вперед. Идем вперед потому, что нас этому научили в нашей школе.

https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968419523.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, белгород, беслан, петр порошенко, генрих гиммлер