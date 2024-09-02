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В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты - РИА Новости, 02.09.2024
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21:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html
В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты
В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты - РИА Новости, 02.09.2024
В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты
Выдвижение главы молдавского государства Майи Санду в кандидаты на пост президента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) противоречит решению... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:53
2024-09-02T21:53
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Выдвижение главы молдавского государства Майи Санду в кандидаты на пост президента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от ПДС. "Интересно, как же сейчас отреагирует ЦИК на то, что так называемый президент, который, согласно решению Конституционного суда 2017 года, должен быть аполитичным (и по этому поводу КС дал очень однозначный и обширный ответ), является кандидатом в президенты от политической партии ПДС?!" - написала Караман в своем Telegram-канале. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. "По-честному, в цивилизованном государстве должны быть осуществлены оба варианта. Посмотрим насколько сегодня в Молдове цивилизованные власти и их подчиненные в ЦИК и других госорганах", - отметила депутат. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968561102.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии прокомментировали выдвижение Санду в президенты

Депутат Караман: выдвижение Санду в президенты Молдавии противоречит решению КС

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Выдвижение главы молдавского государства Майи Санду в кандидаты на пост президента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от ПДС.
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"Интересно, как же сейчас отреагирует ЦИК на то, что так называемый президент, который, согласно решению Конституционного суда 2017 года, должен быть аполитичным (и по этому поводу КС дал очень однозначный и обширный ответ), является кандидатом в президенты от политической партии ПДС?!" - написала Караман в своем Telegram-канале.
По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. "По-честному, в цивилизованном государстве должны быть осуществлены оба варианта. Посмотрим насколько сегодня в Молдове цивилизованные власти и их подчиненные в ЦИК и других госорганах", - отметила депутат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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