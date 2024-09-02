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США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024
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20:16 02.09.2024 (обновлено: 20:29 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/samolet-1970086952.html
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро
Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:16
2024-09-02T20:29
сша
николас мадуро
венесуэла
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст."Наш офис вместе с нашими партнерами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают американский закон", - заявил прокурор южного округа штата Флорида Маркензи Лапоинт, чьи слова приводит ведомство.В минюсте отметили, что самолет был изъят в Доминиканской республике и переправлен во Флориду по запросу США "на основании нарушения американских законов о санкциях и экспортном контроле".
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сша, николас мадуро, венесуэла, министерство юстиции сша
США, Николас Мадуро, Венесуэла, Министерство юстиции США
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро

Минюст США: Вашингтон будет добивать конфискации арестованного самолета Мадуро

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.
«
"Наш офис вместе с нашими партнерами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают американский закон", - заявил прокурор южного округа штата Флорида Маркензи Лапоинт, чьи слова приводит ведомство.
В минюсте отметили, что самолет был изъят в Доминиканской республике и переправлен во Флориду по запросу США "на основании нарушения американских законов о санкциях и экспортном контроле".
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СШАНиколас МадуроВенесуэлаМинистерство юстиции США
 
 
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