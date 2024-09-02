https://ria.ru/20240902/samolet-1970086952.html

США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро

США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024

США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро

Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:16

2024-09-02T20:16

2024-09-02T20:29

сша

николас мадуро

венесуэла

министерство юстиции сша

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст."Наш офис вместе с нашими партнерами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают американский закон", - заявил прокурор южного округа штата Флорида Маркензи Лапоинт, чьи слова приводит ведомство.В минюсте отметили, что самолет был изъят в Доминиканской республике и переправлен во Флориду по запросу США "на основании нарушения американских законов о санкциях и экспортном контроле".

https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html

сша

венесуэла

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, николас мадуро, венесуэла, министерство юстиции сша