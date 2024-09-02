https://ria.ru/20240902/samolet-1970086952.html
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро
Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:16
2024-09-02T20:16
2024-09-02T20:29
сша
николас мадуро
венесуэла
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст."Наш офис вместе с нашими партнерами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают американский закон", - заявил прокурор южного округа штата Флорида Маркензи Лапоинт, чьи слова приводит ведомство.В минюсте отметили, что самолет был изъят в Доминиканской республике и переправлен во Флориду по запросу США "на основании нарушения американских законов о санкциях и экспортном контроле".
https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, николас мадуро, венесуэла, министерство юстиции сша
США, Николас Мадуро, Венесуэла, Министерство юстиции США
США намерены добиваться конфискации самолета Мадуро
Минюст США: Вашингтон будет добивать конфискации арестованного самолета Мадуро